Thiago Motta: "Cambiaso da valutare, Douglas out"

L'allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro il Monza: "Sarà importante la nostra determinazione. Il Monza è una buona squadra con un buon allenatore. Dobbiamo fare una grande partita". Su Cambiaso e Douglas Luiz: "Oggi valuteremo Cambiaso, domani non ci sarà Douglas Luiz. Potrei portarlo, ma voglio tutti al 100%. Vedremo se ci sarà per la prossima partita". E sul mercato: "Siamo in piena sintonia con il club "

