Chi sono i giocatori della nostra Serie A che, in questa stagione, hanno punito più volte le big del campionato? Ecco la classifica completa (a parità di gol è "premiato" chi ha guadagnato più punti): Dzeko, Abraham e Giroud spesso decisivi nelle partite che contano, ma al primo posto c'è un attaccante che non gioca in una delle prime 8 squadre in classifica