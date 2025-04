La squadra di Conte resta a -3 dall'Inter dopo la vittoria contro l'Empoli, 3-0 targato Lukaku. Gol e doppio assist a McTominay per il centravanti del Napoli, che si riscopre lo specialista assoluto in Serie A. Non è tutto: doppia cifra di reti e passaggi vincenti per Romelu, solo Salah ci è riuscito in stagione nei top 5 tornei d'Europa. Ecco la classifica dei migliori assistmen del campionato (dati Lega Serie A)

GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-EMPOLI 3-0