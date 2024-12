A Sky Calcio Club focus sul momento della squadra di Motta, che dopo il buon inizio -complici i tanti infortuni, Bremer in primis- ora solleva più di un dubbio per gioco e rendimento. Focus su bianconeri, che sabato hanno ripreso sul 2-2 il Bologna: contro l’ex squadra di Motta, la Juve -ancora imbattuta in A- ha ottenuto il nono pareggio in 15 partite di campionato. “Quando doveva provare a cambiare qualcosa non è migliorata" ragiona Luca Marchegiani. "E’ una Juve che va a fiammate e si accende quando va sull’esterno, con Conceiçao che accelera e salta l’uomo” l’analisi di Beppe Bergomi

