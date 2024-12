Chi si rilancia all'Allianz Stadium? Vietato sbagliare a Torino, casa della Juventus chiamata a svoltare in campionato e in Europa. Da qui riparte la corsa agli ottavi di Champions League, classifica che recita 8 punti proprio come il Manchester City. Stesso discorso per la squadra di Guardiola, protagonista in difficoltà finora in stagione