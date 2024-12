Il georgiano del Napoli resta sempre un ottimo giocatore, ma non sembra più sorprendere come i primi sei mesi nel nostro campionato, l’anno dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti. Fabio Caressa ha chiesto il perché ai suoi ospiti a Sky Calcio Club. Da Montolivo a Bucciantini, da Marchegiani a Bergomi, una cosa sembra chiara: il Napoli oggi attacca in modo diverso da quella squadra. "Sembrava giocasse spensierato – ha spiegato l’ex Lazio -. Adesso si diverte un po’ meno rispetto all’inizio. Però ci sta. Nel calcio ci sono pressioni, aspettative, marcature… La propria capacità di esprimere il proprio talento in un modo più libero nell’arco della carriera cambia, non è sempre uguale"