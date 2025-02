Nel corso del primo tempo del match di San Siro, proteste viola per il modo in cui si è arrivati al vantaggio interista. Nell’azione precedente al corner che porta poi all’autogol di Pongracic, la palla crossata da Bastoni esce dal campo di diversi centimetri. L’arbitro La Penna concede l’angolo e l’Inter segna. Nello studio post partita di Sky Sport, la spiegazione per cui il Var in questo caso non è potuto intervenire per correggere le decisioni arbitrali

