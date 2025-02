Sul finire del primo tempo di Inter-Fiorentina, l’arbitro La Penna ha concesso un rigore ai viola per un tocco di mano in area di Matteo Darmian. Sul colpo di testa dell’ex Gosens, il pallone finisce sul braccio dell’interista e poi in corner. Il Var richiama l’arbitro e dopo l’on field review viene concesso il penalty, poi realizzato da Mandragora. Nello studio post partita di Sky Sport, l’analisi dell’episodio, che ha fatto discutere così come il corner (con palla crossata da Bastoni quando era già uscita dal campo) da cui è scaturito la rete del vantaggio interista

