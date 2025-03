Gigi Buffon commenta la scelta della Juve di affidare la panchina a Tudor, che l’ex capitano bianconero ebbe come compagno di squadra e come allenatore (nell’anno in cui fu il vice di Pirlo): “Quando entra in un gruppo lo si nota: gli piace relazionarsi, contaminerà l’ambiente con la sua energia positiva. La Juve ha individualità importanti ma finora non è riuscita ad esprimerle”. Poi sull’ex compagno Chiellini: “Conosce nel profondo l’anima della Juve, ha gli strumenti per dare i consigli giusti. Ma come lui ci sarebbero anche Del Piero, Marchisio, Bonucci o Barzagli”. Infine sulla Nazionale: “Guardiamo alle nostre certezze: la bontà della squadra e del Ct”

