Prima della presentazione di Tudor il dirigente bianconero ha parlato della scelta di esonerare Motta: "Volevo fare chiarezza sul mio rapporto con Thiago che rimarrà un grande rapporto, gli auguro ogni bene. Dopo Firenze ci siamo presi tempo e a mente fredda abbiamo analizzato le ultime gare che hanno destato preoccupazione, non solo per le sconfitte. Abbiamo deciso di dare una sterzata. La scelta è andata subito su Igor, non solo per il suo passato ma soprattutto per le sue qualità tecniche, umane e morali. Rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è continuare insieme"

JUVE, LA PRESENTAZIONE DI TUDOR