Il nostro inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi fa il punto della situazione infortuni in casa Inter in vista del match di domenica prossima contro l'Udinese. Per Inzaghi le buone notizie riguardano i rientri, sulle fasce di Darmian e Dimarco, nella zona di campo dove sarà assente per qualche settimana Dumfries, tornato in Olanda per sottoporsi a delle cure con il benestare della società. Fuori causa anche Lautaro Martinez, a rischio il derby d'andata di Coppa Italia col Milan, e Bastoni che è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI 30^GIORNATA DI SERIE A