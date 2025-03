Introduzione

La sosta è finita e si torna a battagliare per titolo, piazzamenti europei e salvezza. Grande attesa per la nuova Juventus targata Tudor ma gli spunti di giornata non finiscono qui. Gli ultimi rientri dalle nazionali modificano per una volta il calendario visto che si inizierà sabato per finire con un doppio incontro di lunedì. Le sfide succulente non mancano di certo: l’Atalanta va a Firenze mentre il Napoli ospita il Milan. Occhio anche alla zona bassa della classifica con scontri diretti decisamente caldi. Rispetto all’ultima di campionato abbiamo perso un paio di protagonisti per il resto della stagione e come sempre, la pausa restituisce ma allo stesso tempo toglie….



Tocca fare un punto della situazione il più preciso possibile visto che tifosi e fantallenatori sono sempre alla ricerca di certezze in vista delle 10 sfide in programma. Non mancano recuperi importanti e forfait inaspettati. Per molti allenatori ci sono ancora ballottaggi e dubbi da sciogliere. Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Grazie al costante lavoro “di intelligence”, il nostro team cercherà di fare quanta più chiarezza possibile sulle probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A