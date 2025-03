Buona la prima in panchina per Igor Tudor, che restituisce la vittoria ai bianconeri a -1 dal 4° posto del Bologna. Doppio tentativo in avvio di Frendup, che non spaventa Di Gregorio. Gatti esce per infortunio (dentro Kalulu), il primo gol dell'era Tudor lo firma Yildiz che scappa palla al piede e batte Leali. Ci provano anche Vlahovic e Pinamonti, pericolosi nel finale Kalulu e Weah

