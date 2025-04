Clamorosa indecisione di Milinkovic-Savic nel corso del match della 31^ giornata di Serie A tra Torino e Verona. Il portiere granata, dopo aver ricevuto un retropassaggio da Coco nel corso del 64' minuto, ha atteso troppo prima di liberarsi del pallone favorendo la pressione di Sarr. L'attaccante gialloblù è riuscito a mettere il piede sul rilancio e ha spinto il pallone in porta, portando la sua squadra in vantaggio. Risultato portato nuovamente in parità da Elmas, che 3 minuti più tardi ha realizzato il gol del definitivo 1-1

TORINO-VERONA 1-1, GLI HIGHLIGHTS