Altro piccolo passo verso la salvezza per il Verona che conquista un buon punto a Torino pareggiando 1-1 contro i granata. Primo tempo equilibrato con l'Hellas più pericoloso. Nella ripresa, la gara si accende: Sarr commette fallo di mano in area, è rigore che Adams si fa parare da Montipò. Lo stesso Sarr porta in vantaggio il Verona dopo un errore di Milinkovic. Una manciata di minuti più tardi Elmas fa 1-1. Nel finale espulso Ricci

