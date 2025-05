L'amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani ha parlato del futuro di Conceicao prima della sfida tra Milan e Bologna: "Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora siamo concentrati a finire al meglio la stagione, sta lavorando bene e massima fiducia in lui". Sul casting per il direttore sportivo: "Senza urgenza e non prima della fine della stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta". Guarda il video con l'intervista

