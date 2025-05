Terminato ad Appiano Gentile l’allenamento del martedì mattina. Lautaro e Frattesi hanno lavorato sul campo ancora a parte. Da programma, domani i due dovrebbero svolgere ancora lavoro personalizzato per tornare in gruppo giovedì. Inzaghi poi deciderà se portarli a Como e utilizzarli per l’ultima di campionato. Con la finale di Champions da giocare il 31 maggio, non verranno presi rischi: la condizione migliora, cresce il ritmo del lavoro. Mettere qualche minuto nelle gambe a Como potrebbe essere utile in vista del Psg.

Inseguendo il Toro. Lautaro Martinez continua a lavorare a parte, ma sul campo. Sta ultimando il suo percorso di recupero per tornare ad aiutare l’Inter. Nel programma stilato dovrebbe rientrare in gruppo con i compagni alla vigilia della sfida col Como e poi toccherà a Inzaghi decidere se e come utilizzarlo. Idem Frattesi.

Il tema è chiaro: affrontare l’ultima di campionato con realismo, senza eccessive speranze, ma in modo serio e determinato anche per preparare la finale di Champions. Sarà l’ultima partita prima del 31 maggio. Per questo molti, tra cui proprio il capitano, dovrebbero testare la condizione e giocare per mantenere il ritmo gara. Anche perchè con la ThuLa in campo cambiano i numeri. La loro presenza non incide così tanto sulle vittorie bensì sulle sconfitte che diminuiscono da 6 a 2. I gol ovviamente aumentano: da 41 a 71.

Se col Como sarà dura vederli insieme dall’inizio, Lautaro non puó rischiare, in finale di Champions dovranno tornare a fare coppia. In ogni caso l’Inter non vuole mollare prima della fine del campionato. Le speranze di un’altra frenata del Napoli certo non sono molte ma l’Inter deve crederci fino al fischio finale. Di questo si è parlato ad Appiano, tra l’analisi del pareggio con la Lazio e la voglia di rialzarsi. L’umore ancora è basso, la botta è stata forte, ma il tempo lava le ferite e piano piano la voglia di provare un ultimo disperato sorpasso, arriverà.

