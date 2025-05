Il presidente dell'Al-Hilal è stato a Milano per parlare personalmente con Simone Inzaghi e proporgli un nuovo progetto, ma non è stato raggiunto alcun accordo: l'allenatore sta bene all'Inter e vuole rimanere sulla panchina nerazzurra. Una scelta che ha portato il club saudita ad orientarsi anche verso altri profili, ormai rassegnati al fatto che Inzaghi dirà di no: l'Al-Hilal adesso punterà su un allenatore portoghese come Marco Silva o Nuno Espírito Santo

L'Arabia Saudita tenta Simone Inzaghi. L'Al-Hilal (squadra dove giocano tra gli altri anche gli ex Serie A Koulibaly, Cancelo e Milinkovic-Savic) avrebbe individuato nell'allenatore dell'Inter il profilo adatto per creare un nuovo progetto. Il presidente del club saudita Fahad Bin Saad Bin Nafel è stato a Milano per parlare personalmente con Inzaghi, ma non è stato raggiunto alcun accordo. L'allenatore è concentrato sull'ultima giornata di campionato e sulla finale di Champions League contro il Psg in programma il 31 maggio: fino alla partita di Monaco la sua intenzione è quella di non approfondire nessun discorso, nemmeno con la società nerazzurra per affrontare il tema del rinnovo. Al momento la sua intenzione è quella di non andare in Arabia Saudita: Inzaghi sta bene all’Inter e vuole rimanere sulla panchina nerazzurra. Una scelta che ha portato l’Al-Hilal ad orientarsi anche verso nuovi profili, ormai rassegnati al fatto che Inzaghi dirà di no: il club punta un allenatore portoghese tra Marco Silva e Nuno Espírito Santo.