Napoli o Inter, a chi il titolo? L'attesa LIVE

Le probabili scelte di Fabregas e Inzaghi per l'ultima giornata di campionato, in programma alle 20.45. Nel Como Nico Paz e Strefezza a supporto di Cutrone. Spazio a partita in corso per Reina e Iovine, al loro ultimo match della carriera. Turnover Inter a 8 giorni dalla finale di Champions League. In porta dubbio Sommer/Martinez, in attacco la coppia Correa-Taremi. Frattesi e Lautaro tornano tra i convocati