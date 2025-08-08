Nel video le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, durante la presentazione della squadra a Castel di Sangro: "Non finiremo mai di ringraziare i tifosi per la passione e l'entusiasmo. Ci rivediamo dopo un bellissimo anno: un grazie allo staff e ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Grazie anche ai calciatori che sono andati via e che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto. Ora si riparte: bisogna parlare poco e cercare di fare tanto". Assente alla presentazione Giacomo Raspodori che lunedì 11 agosto sosterrà le visite mediche con l'Atletico Madrid

