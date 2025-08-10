Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, ma l'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi.