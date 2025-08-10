Napoli-Sorrento, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Penultimo test amichevole dell'estate in programma per il Napoli che, a Castel di Sangro, affronta il Sorrento. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3) - in attesa di conferma: Milinkovic-Savic; Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi; Vergara, Gilmour, Coli Saco; Politano, Lucca, Spinazzola. All. A. Conte
SORRENTO (4-3-3) - in attesa di conferma: Del Sorbo; Vitiello, Fusco, Carillo, Colombini; Cuccurullo, Riccardi, Matera; Russo, Esposito, Scala. All. M. Conte
Il punto sul mercato del Napoli tra difesa e centrocampo
Tutti i bomber dell'estate
Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, ma l'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi.
Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-CamardaVai al contenuto
I risultati delle amichevoli
Come sono andati finora i test amichevoli delle squadre di Serie A? Ecco il riepilogo completo, a partire dai numerosi incontri di ieri.
Amichevoli Serie A: i risultati del 9 agostoVai al contenuto
Tutte le maglie della Serie A 2025-26
Qui la nostra raccolta con le maglie della prossima Serie A in ordine alfabetico, tra ufficialità e anticipazioni.
Tutte le maglie della Serie A 2025-2026 (finora)Vai al contenuto
Napoli che è sceso in campo anche ieri, vincendo 3-2 contro il Girona.
Napoli di nuovo in campo: alle 11 sfiderà il Sorrento, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW