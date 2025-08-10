Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli-Sorrento, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

live formazioni

Penultimo test amichevole dell'estate in programma per il Napoli che, a Castel di Sangro, affronta il Sorrento. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3) - in attesa di conferma: Milinkovic-Savic; Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi; Vergara, Gilmour, Coli Saco; Politano, Lucca, Spinazzola. All. A. Conte

SORRENTO (4-3-3) - in attesa di conferma: Del Sorbo; Vitiello, Fusco, Carillo, Colombini; Cuccurullo, Riccardi, Matera; Russo, Esposito, Scala. All. M. Conte

LIVE

Il punto sul mercato del Napoli tra difesa e centrocampo

Tutti i bomber dell'estate

Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, ma l'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi.

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda

Vai al contenuto

I risultati delle amichevoli

Come sono andati finora i test amichevoli delle squadre di Serie A? Ecco il riepilogo completo, a partire dai numerosi incontri di ieri.

Amichevoli Serie A: i risultati del 9 agosto

Amichevoli Serie A: i risultati del 9 agosto

Vai al contenuto

Tutte le maglie della Serie A 2025-26

Qui la nostra raccolta con le maglie della prossima Serie A in ordine alfabetico, tra ufficialità e anticipazioni.

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026 (finora)

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026 (finora)

Vai al contenuto

Napoli che è sceso in campo anche ieri, vincendo 3-2 contro il Girona.

Napoli di nuovo in campo: alle 11 sfiderà il Sorrento, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Serie A: Altre Notizie

Napoli-Sorrento LIVE: le probabili formazioni

live formazioni

Penultimo test amichevole dell'estate in programma per il Napoli che, a Castel di Sangro,...

Haaland, doppio Reijnders: Palermo ko 3-0 col City

amichevole

Al Barbera è andata in scena una super amichevole tra il Palermo e il City di Guardiola. È...

Doppietta show di De Bruyne: Napoli-Girona 3-2

amichevole

Il Napoli vince nel segno di Kevin De Bruyne: Girona battuto 3-2. Per il belga doppietta e assist...

Jashari debutta, Gimenez segna: Milan-Leeds 1-1

amichevole

Pareggio a Dublino nel quarto test pre-campionato dei rossoneri di Allegri, che impattano 1-1...

Fiorentina ko 6-5 ai rigori contro il Man United

amichevole

Subito in vantaggio col nuovo acquisto Sohm, al debutto in viola, la squadra di Pioli viene...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE