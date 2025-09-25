Toro scatenato. Toro rinato. Lautaro Martinez scalpita. Ha superato definitivamente il mal di schiena che lo ha costretto a saltare la sfida con l'Ajax e parzialmente quella col Sassuolo e non vede l'ora di tornare tirolare sabato 27 settembre a Cagliari. Anche perché in questo inizio ha segnato solo contro il Torino all'esordio. Poi la sosta con la Nazionale ha complicato tutto tra stanchezza per il viaggio e i problemi alla schiena. Ma ora arriva il Cagliari, la sua "vittima" preferita, a cui ha segnato in carriera 11 gol. Una sorta di sentenza. Con lui poi potrebbe esserci Thuram che invece è partito a razzo in questa stagione e ha già realizzato 5 reti. La ThuLa sta per ricomporsi e Chivu può solo trarne vantaggi anche se l'esplosione di Pio Esposito permette sempre sonni più tranquilli. Mentre Bonny in questa settimana ha lavorato a parte per un problema alla caviglia e soltanto nell'allenamento della vigilia tornerà in gruppo. L'Inter ha certamente bisogno di tutti se vuole dare inizio alla rimonta. Tutti sono utili ma forse, per tornare a sognare in grande, il Toro è indispensabile.