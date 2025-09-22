Lunedì 29 settembre sarà il giorno decisivo per il futuro di San Siro. In quell'occasione, infatti, verrà votata la delibera sulla vendita di stadio e area a Inter e Milan. Delibera che in prima convocazione è stata solo dibattuta, soprattutto relativamente ad alcuni punti critici. È stata richiesta maggiore trasparenza su chi rappresenta la società acquirente e i due club, e chiarezza sul rischio di infiltrazioni mafiose a monte e a valle messo in evidenza dal Comitato per la legalità. Si è discusso sull'iter che non si sarebbe svolto correttamente a causa di eccessiva fretta. Ricordiamo che l'offerta dei club scade il 30 settembre 2025 alla luce del vincolo sul secondo anello che entrerà in vigore il 10 novembre 2025. Tra le criticità c'è anche la questione ambientale. La richiesta di sospensiva è stata respinta con 26 voti su 42. Richiesta avanzata perché la delibera non sarebbe stata licenziata dalle commissioni, dal momento che ne sono state fatte solo 3, mentre ne venivano chieste almeno altre 3, anche nel weekend se necessario. La partita è ancora aperta: essendo caduto il numero legale, si procederà lunedì 29 settembre con un quorum più basso perché la seduta sia valida