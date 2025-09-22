• Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.
Nell'Inter torna Lautaro dal 1', in coppia con Thuram. Chivu sulle fasce sceglie Luis Henrique e Carlos Augusto. Anche De Vrij titolare. Nel Cagliari Belotti con l'ex Sebastiano Esposito in attacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Cagliari in rossoblù, Inter in maglia bianca.
Squadre in campo a Cagliari!
Le parole nel pre partita: "Chivu? È stato un calciatore vincente e un ottimo allenatore a livello giovanile, è un profilo che conosciamo bene, adatto al nostro modello. L'allenatore non è solo quello che si vede in campo, ma ogni giorno in allenamento. Sotto ogni aspetto supera la sufficienza". Sulla questione stadio: "Spero che la politica capisca che la città di Milano ha l'esigenza di un nuovo stadio, Milan e Inter ne hanno l'esigenza. E noi vogliamo trasformare questa esigenza in un patrimonio per il Comune. Se non fosse, dovremo colmare questo aspetto che, per noi, rappresenta un gap rispetto ai nostri competitor europei. Pensate che negli ultimi dieci anni sono costruiti 53 nuovi stadi, in Italia solo due…"
• Inter: Sommer, Dumfries, Zielinski, Sucic, Di Gennaro, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios e Francesco Pio Esposito
• Cagliari: Idrissi, Mazzitelli, Kiliçsoy, Gaetano, Rodríguez, Prati, Felici, Rog, Cavuoti, Ciocci, Liteta, Borrelli, Pavoletti e Sarno
Secondo pari consecutivo per la Juventus, che si salva al 78’ con il gol di Cabal abile ad approfittare di un erroraccio di Kossounou. I bianconeri creano tanto nel primo tempo, colpendo anche un palo con un colpo di testa di Kalulu dopo 2’, ma a sbloccarla è Sulemana poco prima dell’intervallo inventandosi dal nulla un’azione personale travolgente. Nel finale il pari di Cabal, poi l’Atalanta resta in 10 per il doppio giallo a De Roon: la Juve preme ma non trova la rimonta.
• INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, De Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
• Nell'Inter torna Lautaro dal 1', in coppia con Thuram. Chivu sulle fasce sceglie Luis Henrique e Carlos Augusto. Anche De Vrij titolare al posto di Acerbi in difesa. Mkhitaryan preferito a Sucic in mezzo
• CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Sebastiano Esposito, Belotti. All. Pisacane
• Nel Cagliari un solo cambiio rispetto all'ultimo turno di campionato contro il Lecce: fuori Prati a in mezzo e dentro Ze Pedro in difesa, con la casella di centrocampo occupata da Folorunsho, più Obert che si alza come esterno sinistro. Belotti con l'ex Sebastiano Esposito in attacco
A Sky Sport il difensore nerazzurro si è raccontato, parlando del suo rapporto con l'ex Ct Spalletti e della reciproca differenza di vedute. E sulla serata contro il Barcellona, decisa da un suo gol, racconta il retroscena dello scarpino con il foro.
Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "marketing e mercati globali" all'Università Bicocca di Milano. "San Siro non risponde più alle esigenze e ai criteri regolamentari, questo è un problema per tutti. Milan e Inter devono avere il proprio stadio a Milano", ha detto il presidente nerazzurro. E su Chivu: "Mai pensato di cambiare".
Lunedì 29 settembre sarà il giorno decisivo per il futuro di San Siro. In quell'occasione, infatti, verrà votata la delibera sulla vendita di stadio e area a Inter e Milan. Delibera che in prima convocazione è stata solo dibattuta, soprattutto relativamente ad alcuni punti critici. È stata richiesta maggiore trasparenza su chi rappresenta la società acquirente e i due club, e chiarezza sul rischio di infiltrazioni mafiose a monte e a valle messo in evidenza dal Comitato per la legalità. Si è discusso sull'iter che non si sarebbe svolto correttamente a causa di eccessiva fretta. Ricordiamo che l'offerta dei club scade il 30 settembre 2025 alla luce del vincolo sul secondo anello che entrerà in vigore il 10 novembre 2025. Tra le criticità c'è anche la questione ambientale. La richiesta di sospensiva è stata respinta con 26 voti su 42. Richiesta avanzata perché la delibera non sarebbe stata licenziata dalle commissioni, dal momento che ne sono state fatte solo 3, mentre ne venivano chieste almeno altre 3, anche nel weekend se necessario. La partita è ancora aperta: essendo caduto il numero legale, si procederà lunedì 29 settembre con un quorum più basso perché la seduta sia valida
L'Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Cagliari in campionato (12V, 2N), segnando 39 gol nel periodo (2.6 di media), l'unico successo dei sardi nel parziale risale al 1° marzo 2019 (2-1 all'Unipol Domus con Rolando Maran alla guida).
L'Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P), tra cui tutte le cinque più recenti, mantenendo la porta inviolata nelle ultime due; i nerazzurri non hanno mai registrato tre clean sheet fuori casa di fila contro i sardi nel torneo.
Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, contro Parma e Lecce; l'ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila in Serie A risale all'aprile 2021, con Leonardo Semplici allenatore.
Per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Cagliari (sette nel torneo in corso) ha ottenuto almeno sette punti dopo quattro gare in una stagione di Serie A, dopo il 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti) - in quel caso furono 10 alla quinta gara. I sardi, inoltre, potrebbero rimanere imbattuti in quattro delle prime cinque partite in un'edizione del massimo campionato per la quarta volta nelle ultime 32 stagioni del torneo, dopo il 2013/14, il 2011/12 e il 2010/11.
L'Inter ha vinto solo tre delle ultime 10 trasferte di campionato (3N, 4P), segnando 13 gol e subendone esattamente altrettanti, dopo che aveva ottenuto otto successi fuori casa di fila in Serie A.
Dopo la sconfitta per 3-4 contro la Juventus nella trasferta di campionato più recente, l'Inter potrebbe perdere entrambe le prime due gare fuori casa stagionali per la sesta volta nella sua storia in Serie A, l'ultima risale al 2011/12 con Gian Piero Gasperini allenatore.
Da una parte il Cagliari è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (quattro) in questa Serie A, dall'altra l'Inter è quella che ne ha persi di più dopo essere andata avanti nel punteggio (sei).
Dopo la doppietta contro il Lecce nel match di campionato più recente, Andrea Belotti potrebbe segnare in due partite consecutive in Serie A per la prima volta dopo oltre tre anni e mezzo, ovvero dal febbraio 2022. Il classe '93 ha realizzato quattro gol contro l'Inter in campionato, tutti con il Torino allo stadio Meazza (l'ultimo dei quali il 13 luglio 2020).
Il Cagliari è la squadra contro cui Lautaro Martínez ha segnato più gol in carriera in Serie A: 11 reti in 11 sfide, trovando la rete in tutte le ultime cinque gare contro i sardi (già record per lui di match consecutivi in gol contro un avversario nel torneo). In generale, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro il Cagliari nel massimo campionato.
Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), Federico Dimarco è il difensore che ha preso parte a più gol in Serie A: 35 (16 marcature e 19 passaggi vincenti). Dopo un assist contro la Juventus e una rete contro il Sassuolo, il classe '97 potrebbe essere coinvolto in un gol in tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023 (quattro match in quel caso).