Bremer, intervento ok: potrebbe tornare a dicembre

Intervento perfettamente riuscito per Gleison Bremer, come riporta la Juventus in un comunicato ufficiale. Il difensore brasiliano è stato operato al menisco del ginocchio sinistro a Lione. Per un un'operazione di questo tipo i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane, ma trattandosi del ginocchio già operato lo scorso anno per la ricostruzione del legamento crociato si valuterà la reazione del ginocchio e di certo non si affretterà il ritorno di Bremer in campo. Nel video Giovanni Guardalà ci parla dei tempi di recupero e di come Tudor pensa di sostituire il brasiliano

