Juventus, infortunio Bremer: quali partite salterà tra Serie A e Champions League
Operato al menisco del ginocchio sinistro, intervento che richiede 5-6 settimane di recupero, il difensore bianconero non forzerà il rientro trattandosi dello stesso ginocchio lesionato l'anno scorso. Ma quante e quali partite sarà costretto a saltare Bremer? E quali sono gli impegni della Juventus da qui a fine anno? Ecco tutte le gare
- Come riportato dalla Juventus, il difensore brasiliano è stato operato al menisco del ginocchio sinistro a Lione. Intervento perfettamente riuscito, ora resta l'attesa per rivederlo in campo. Quanto sarà necessario? I tempi di recupero sono stimati in 5-6 settimane, ma trattandosi del ginocchio già operato l'anno scorso non si affretterà il rientro del giocatore.
- Data: domenica 19 ottobre, ore 12.30
- Competizione: Serie A, 7^ giornata
- Data: mercoledì 22 ottobre, ore 21
- Competizione: Champions League, 3^ giornata
- Data: domenica 26 ottobre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 8^ giornata
- Data: mercoledì 29 ottobre, ore 18.30
- Competizione: Serie A, 9^ giornata
- Data: sabato 1 novembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 10^ giornata
- Data: martedì 4 novembre, ore 21
- Competizione: Champions League, 4^ giornata
- Data: sabato 8 novembre, ore 18
- Competizione: Serie A, 11^ giornata
- Data: sabato 22 novembre, ore 18
- Competizione: Serie A, 12^ giornata
- Data: martedì 25 novembre, ore 21
- Competizione: Champions League, 5^ giornata
- A questo punto saranno trascorse 6 settimane dall'operazione di Bremer: ecco da qui in avanti come proseguirà il calendario della Juventus fino al termine del 2025
- Data: sabato 29 novembre, ore 18
- Competizione: Serie A, 13^ giornata
- Data: mercoledì 3 dicembre, ore 18
- Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale
- Data: domenica 7 dicembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 14^ giornata
- Data: mercoledì 10 dicembre, ore 21
- Competizione: Champions League, 6^ giornata
- Data: domenica 14 dicembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 15^ giornata
- Data: sabato 20 dicembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 16^ giornata
- Data: sabato 27 dicembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 17^ giornata