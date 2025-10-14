Operato al menisco del ginocchio sinistro, intervento che richiede 5-6 settimane di recupero, il difensore bianconero non forzerà il rientro trattandosi dello stesso ginocchio lesionato l'anno scorso. Ma quante e quali partite sarà costretto a saltare Bremer? E quali sono gli impegni della Juventus da qui a fine anno? Ecco tutte le gare

BREMER, INTERVENTO RIUSCITO AL MENISCO