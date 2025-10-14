Esplora tutte le offerte Sky
Juventus, infortunio Bremer: quali partite salterà tra Serie A e Champions League

JUVENTUS fotogallery
18 foto

Operato al menisco del ginocchio sinistro, intervento che richiede 5-6 settimane di recupero, il difensore bianconero non forzerà il rientro trattandosi dello stesso ginocchio lesionato l'anno scorso. Ma quante e quali partite sarà costretto a saltare Bremer? E quali sono gli impegni della Juventus da qui a fine anno? Ecco tutte le gare

BREMER, INTERVENTO RIUSCITO AL MENISCO

    Serie A: Ultime Notizie

    Lesione per Castellanos, rischia due mesi di stop

    lazio

    Brutte notizie in casa Lazio: Valentin Castellanos sarà costretto a fermarsi a lungo....

    Il Milan perde Saelemaekers: lesione al flessore

    MILAN

    Uscito dopo un'ora di gioco contro la Macedonia del Nord, l'esterno belga aveva lasciato il...

    Arbitri di A e di B professionisti: il piano Figc

    Serie A

    Il piano presentato della Federcalcio riguarda la creazione di una società indipendente...