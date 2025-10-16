Esplora tutte le offerte Sky
Milan, Fofana: "Allegri ha cambiato mentalità e dato più fiducia alla squadra". VIDEO

milan

Il centrocampista rossonero si è raccontato in esclusiva ai microfoni Sky Sport. Il francese ha parlato anche del suo allenatore: "Allegri ha cambiato la mentalità della squadra - ha spiegato -, perché dopo l’anno scorso, in cui volevamo fare di più, lui è venuta e con la gioia di voler fare le cose bene. Ha dato più fiducia alla squadra"

