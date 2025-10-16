Fofana: "Siamo nel Milan, è normale volere lo scudetto!"

Grazie a Fondazione Milan, Youssouf Fofana era all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano per foto e autografi con i piccoli tifosi. “È bellissimo questo progetto, mi piace essere coinvolto in queste iniziative”, ha commentato. Dal rapporto con i compagni, a quello con Allegri, fino agli obiettivi della stagione: l'intervista esclusiva