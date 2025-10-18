Milan-Fiorentina, Allegri in conferenza stampa LIVE alle 12
Domenica il Milan ospita la Fiorentina di Pioli, che torna per la prima volta a San Siro da avversario dopo lo scudetto vinto con i rossoneri nel 2022. Allegri presenta la sfida nella conferenza in programma alle 12, da seguire sul nostro liveblog
Le ultime sulla Fiorentina
Nella Fiorentina difficile (ma non impossibile) che Kean possa recuperare, in alternativa pronto Piccoli, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle. Pongracic potrebbe esserci, è pronto a prendere posto nella linea a tre che sarà completata da Marì e Ranieri
Athekame e Ricci possibili sorprese
Vista l'assenza di Rabiot per infortunio, a centrocampo Ricci è stato provato in una formazione con Loftus-Cheek trequartista. Saelemaekers è recuperato, ma non è al 100%, pertanto sulla fascia destra il favorito a sorpresa potrebbe essere Athekame, a sinistra invece è pronto Bartesaghi.
I ko della pausa cambiano il Milan: le probabili del match con la FiorentinaVai al contenuto
Allegri pronto a lanciare Leao titolare
Allegri pensa a quattro possibilI novità rispetto al pareggio nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus (prima della sosta per le Nazionali). Gimenez è tornato a Milanello dopo un volo transoceanico, quindi dovrebbe partire dalla panchina. Pulisic è fuori per infortunio. Pertanto Allegri sarebbe pronto a lanciare Leao dal primo minuto.
Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri verso Milan-Fiorentina. L'allenatore dei rossoneri parlerà a partire dalle 12