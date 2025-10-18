Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Fiorentina, Allegri in conferenza stampa LIVE alle 12

live milan

Domenica il Milan ospita la Fiorentina di Pioli, che torna per la prima volta a San Siro da avversario dopo lo scudetto vinto con i rossoneri nel 2022. Allegri presenta la sfida nella conferenza in programma alle 12, da seguire sul nostro liveblog

MILAN-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

Le ultime sulla Fiorentina

Nella Fiorentina difficile (ma non impossibile) che Kean possa recuperare, in alternativa pronto Piccoli, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle. Pongracic potrebbe esserci, è pronto a prendere posto nella linea a tre che sarà completata da Marì e Ranieri

Athekame e Ricci possibili sorprese

Vista l'assenza di Rabiot per infortunio, a centrocampo Ricci è stato provato in una formazione con Loftus-Cheek trequartista. Saelemaekers è recuperato, ma non è al 100%, pertanto sulla fascia destra il favorito a sorpresa potrebbe essere Athekame, a sinistra invece è pronto Bartesaghi.

I ko della pausa cambiano il Milan: le probabili del match con la Fiorentina

Vai al contenuto

Allegri pronto a lanciare Leao titolare

Allegri pensa a quattro possibilI novità rispetto al pareggio nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus (prima della sosta per le Nazionali). Gimenez è tornato a Milanello dopo un volo transoceanico, quindi dovrebbe partire dalla panchina. Pulisic è fuori per infortunio. Pertanto Allegri sarebbe pronto a lanciare Leao dal primo minuto.

Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri verso Milan-Fiorentina. L'allenatore dei rossoneri parlerà a partire dalle 12

Milan-Fiorentina, la conferenza di Allegri alle 12

live milan

Domenica il Milan ospita la Fiorentina di Pioli, che torna per la prima volta a San Siro da...

