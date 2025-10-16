Politano rientra ad allenarsi in gruppo ma ha ancora un fastidio al gluteo. Ci sono però valide alternative davanti, come Neres ed Elmas. Buongiorno recupera dall’infortunio e potrebbe esserci per la prossima partita contro il Torino, sabato 18 ottobre. Guarda il VIDEO

GLI INDISPONIBILI PER LA 7^ GIORNATA