Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, Buongiorno torna col Torino. Politano in forse: le news sugli infortuni. VIDEO

Serie A

Politano rientra ad allenarsi in gruppo ma ha ancora un fastidio al gluteo. Ci sono però valide alternative davanti, come Neres ed Elmas. Buongiorno recupera dall’infortunio e potrebbe esserci per la prossima partita contro il Torino, sabato 18 ottobre. Guarda il VIDEO

GLI INDISPONIBILI PER LA 7^ GIORNATA

TAG:

Prossimi Video

Napoli, occasione per David Neres

Serie A

Roma-Inter, probabile coppia Lautaro-Bonny

Serie A

Milan, Rabiot: lesione al soleo, rivalutato tra 10 giorni

Serie A

Juve, nomine nuovo Cda: entra Comolli, Scanavino lascia

Serie A

Roma-Inter, l'analisi tattica e la sfida tra ex

Serie A

Pulisic e Rabiot saltano la Fiorentina

milan