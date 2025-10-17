Inizia un tour de force da 7 partite in 22 giorni. Che risposte spera di avere? E come stanno gli infortunati?

"I nazionali hanno giocato entrambe le partite, quando tornano bisogna rimodulare il reinserimento in gruppo e nel frattempo preparare la partita. Buongiorno è tornato in gruppo già da 3/4 allenamenti, Politano anche è rientrato. Rrhamani procede la fase di recupero, sta andando bene. Lobotka ha iniziato la gase di recupero. Ci sarà un grande dispendio di energie, avrò bisogno di tutti e farò delle rotazioni. Siamo curiosi di vedere le risposte che daremo"