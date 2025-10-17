Torino-Napoli, Conte in conferenza: "Politano e Buongiorno sono in gruppo"
Conte prepara il match col Torino: "Siamo i campioni d'Italia, tutti con noi vorranno fare qualcosa di straordinario e Baroni lo scorso anno è stato la nostra bestia nera con la Lazio". Sulla situazione infortunati: "Politano e Buongiorno si allenano con la squadra, Rrhamani sta recuperando, al posto di Lobotka ci sarà Gilmour". E su McTominay: "Ha un nuovo status, deve abituarsi. Ora gli avversari hanno molte attenzioni per lui"
Torino-Napoli, la conferenza di Antonio Conte
Quando pensa che McTominay possa tornare più brillante? Dipende dal nuovo assetto, dagli avversari che lo conoscono meglio o è una questione di forma fisica?
"Scott ha cambiato status, è stato il miglior giocatore del campionato dopo essere arrivato da underdog. Quanto cambi status, le attenzioni nella preparazione della partita e durante la stessa sono diverse. Il discorso è semplice, McTominay sa adattarsi a tutto a livello tattico però oggi viene visto diversamente dall'avversario"
Secondo lei quest'anno sarà più complesso. Perchè?
"L'ho già spiegato, non posso tornare a dire sempre le stesse cose. Non vorrei poi che tutto ciò diventi una litania"
Per sostituire Lobotka ci sono altre opzioni oltre Gilmour? Lo scozzese come sta dopo le nazionali?
"Ho molta fiducia in Billy, ha sempre risposto presente quando l'ho chiamato in causa. Ha caratteristiche simili a Lobotka, trovarne un altro diventa difficile in questa rosa. Non abbiamo veri play, nell'eventualità dovremmo adattare qualcuno e mi auguro di no"
Giocatori rimasti qui a Napoli come Lang e Neres hanno approfittato del periodo per dimostrarle qualcosa in più?
"Neres lo conosco ormai bene, ha contribuito allo scudetto e non ha nulla da dimostrarmi. Lang si sta ambietando, lavora e si applica per capire cosa gli è richiesto sia singolarmente che di gruppo. Avrà le sue chance, bisogna lavorare e avere pazienza. Anche io devo averne"
Tutti questi infortuni in più rappresentano un problema? Lei che percezione ha? Stanno aumentando rispetto al passato...
"Più giochi, meno ti alleni e più sei indotto ad avere infortuni muscolari. I calciatori sono essere umani ed essere sottoposti a stress fisici ed emotivi ogni tre giorni non è facile, soprattutto in partite di alto livello. Ci si lamenta che si gioca tanto, ma è un cane che si morde la coda. Per questo servono rose ampie, ci sono tante problematiche: è normale non rischiare un giocatore con un affaticamento per non perderlo per un mese. La gestione è totalmente diversa"
Che Torino si aspetta di trovare? Lo scorso anno contro la Lazio di Baroni (oggi sulla panchina del Torino, ndr) due sconfitte e un pareggio...
"Mi aspetto una squadra con voglia di fare qualcosa di straordinario, come chiunque affronti quest'anno il Napoli che è campione d'Italia. L'ambiente è difficile, lo conosco perchè vivo a Torino e spesso andavo a vedere le loro partite. Hanno una buona squadra e un ottimo allenatore, lo scorso anno la Lazio è stata la nostra bestia nera. Domani però sarà un'altra partita"
Giocate contro una squadra che ha giocatori sia fisici che tecnici. La affronterà con le certezze recenti, o con qualcosa del passato?
"Il modulo è sempre il 4-3-3, al massimo con un centrocampista in più. Oggi il calcio dà tante informazioni a chi lo vede, difficile catalogare un sistema di gioco per entrambe le fasi. Abbiamo comunque due certezze, una con i 4 centrocampisti e l'altra con gli esterni d'attacco. Tante volte si vede solo l'ultima partita e si dimentica la penultima. Abbiamo due identità chiare e andremo avanti con queste soluzioni, la rosa è stata strutturata così"
Inizia un tour de force da 7 partite in 22 giorni. Che risposte spera di avere? E come stanno gli infortunati?
"I nazionali hanno giocato entrambe le partite, quando tornano bisogna rimodulare il reinserimento in gruppo e nel frattempo preparare la partita. Buongiorno è tornato in gruppo già da 3/4 allenamenti, Politano anche è rientrato. Rrhamani procede la fase di recupero, sta andando bene. Lobotka ha iniziato la gase di recupero. Ci sarà un grande dispendio di energie, avrò bisogno di tutti e farò delle rotazioni. Siamo curiosi di vedere le risposte che daremo"
Il calendario delle big di A dalla ripresa fino alla sosta successiva
Tutti i giocatori di Serie A in campo con le Nazionali: gol e minuti giocati
La Serie A riparte subito con la sfida a distanza tra le prime della classe. Se la Roma ospita l'Inter all'Olimpico, prima del big match tocca al Napoli che affronta in trasferta il Torino. Un impegno da non sbagliare per la squadra di Conte prima della trasferta in Champions ad Eindhoven