Introduzione
Si riparte da una situazione che vede 5 squadre in tre punti. Napoli e Roma guardano tutte dall'alto in basso ma allenatori, tifosi e fantamanager guardano soprattutto alla situazione infortuni. E' stata una delle soste peggiori degli ultimi anni: davvero in pochissimi possono tirare un sospiro di sollievo. C'è stato quasi un problema al giorno nell'ultima settimana in giro per il mondo.
C'è quindi da fare il punto della situazione. La squadra degli inviati di Sky Sport si è ovviamente già attivata visto che la settima giornata di campionato non vedrà in campo un bel po' di attori protagonisti (anche al fantacalcio). Le notizie corrono veloci e qualche "buona nuova" è arrivata con giocatori che hanno recuperato e che potrebbero vedere il campo. Ecco quindi il recap di tutto quello che arriva dai vari campi di allenamento sulle probabili formazioni della 7^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
LECCE-SASSUOLO, sabato ore 15
Lecce
- In casa Lecce resta in dubbio Pierret mentre Di Francesco recupera Tete Morente che partirà dalla panchina. Nel tridente confermato Sottil
- Punta di riferimento dovrebbe essere ancora Stulic con Camarda pronto al subentro. In difesa, sulla destra, resta in vantaggio Danilo Veiga
- Trio mediano che va verso la conferma con Berisha e Coulibaly ai lati di Ramadani
Sassuolo
- Mimmo Berardi ha sfruttato al meglio la sosta per le Nazionali. Il capitano neroverde si allena con il gruppo da un bel po’ di tempo. Scontato quindi il suo rientro nel tridente di Grosso
- A centrocampo occhio a Ismaël Koné, rientrato dagli impegni in nazionale: nel caso è pronto Thorstvedt
- Stesso discorso per quel che riguarda la difesa dove c'è da verificare le condizioni di Muharemovic. In pre allarme c'è Romagna
Probabili Formazioni
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Thorstvedt, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Boloca, Muharemovic
PISA-VERONA, sabato ore 15
Pisa
- Fari puntati sul possibile ritorno di Aebischer, infortunatosi nella sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista resta in dubbio per la delicatissima sfida contro il Verona visto che lo staff medico non vuole correre rischi
- C’è un’assenza forzata vista la squalifica di Touré: Gilardino a destra sta pensando di proporre Cuadrado dal primo minuto ma il colombiano potrebbe anche agire da trequartista in un ipotetico 3-4-2-1
- In difesa spera di trovar posto anche Albiol, al momento mai impegnato in campionato. Lo spagnolo ex Villarreal si gioca il posto con Caracciolo
Verona
- Zanetti ha ritrovato Mosquera nell’ultima uscita ma tra i ritorni post sosta c’è anche quello di Valentini. Harroui invece resta in forse
- Se Valentini dovesse tornare nella linea a tre dietro, si aprirebbe un ballottaggio sull’out sinistro di centrocampo con Frese e Bradaric in lotta per una maglia
- Trio di interni composto da Serdar, Gagliardini e Bernede con la solita coppia là davanti ovvero quella formata da Giovane e Orban
Probabili Formazioni
PISA (3‑4‑2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Akinsanmiro, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni, Nzola
Squalificati: Touré
Indisponibili: Stengs, Denoon, Esteves
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati
TORINO-NAPOLI, sabato ore 18
Torino
- Baroni è forse uno dei tecnici più “felici”: la sosta avrà stancato qualcuno dei suoi ma tutti sono tornati salvi ma soprattutto sani. Il tecnico potrebbe recuperare Ismajli (per la panchina) mentre Anjorin resta più no che sì
- Granata che dovrebbero optare per un 3-5-2 con Tameze nella linea a tre dietro con Coco e Maripan
- Pedersen va verso l’impiego da esterno destro con Nkounkou sul versante opposto. Davanti Simeone e Adams dal primo minuto
Napoli
- Conte deve rinunciare al faro del proprio centrocampo. Lobotka infatti si è infortunato e dovrà stare fermo fino a novembre. L’opzione più scontata è quella di chiamare in causa Gilmour
- In difesa restano nell’XI di partenza sia Beukema che Juan Jesus con Spinazzola che invece torna ad occupare la corsia sinistra
- I Fab4 dietro a Hojlund vanno verso una modifica: Politano è tornato in gruppo ma potrebbe essere preservato per la Champions. La soluzione a destra più attuale è rappresentata da Neres
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Anjorin
NAPOLI (4‑1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Contini, Lukaku, Rrahmani, Lobotka
ROMA-INTER, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Gasperini potrebbe dover rinunciare nuovamente ad Angelino che ha smaltito l’influenza ma che dal punto di vista fisico non è ancora recuperato al 100%. Bailey invece dovrebbe strappare almeno la convocazione
- In difesa sul centrodestra ci sarà ancora Celik. A centrocampo fasce occupate da Wesley a destra mentre sull’altro versante toccherà a Tsimikas
- Dybala in corsa per una maglia da titolare nella coppia alle spalle della punta. Il ballottaggio con Pellegrini. Davanti può spuntarla Ferguson
Inter
- Ad Appiano Marcus Thuram ha lavorato a parte anche venerdì. Sarà out contro la Roma come Darmian e Di Gennaro. Davanti Bonny (rimasto ad Appiano durante la sosta) favorito su Esposito
- In mediana Mkhitaryan è quello che “rischia” visto che c’è sempre l’opzione Sucic ma l’armeno, salvo sorpresissime, partirà dal primo minuto. Acerbi guiderà il reparto difensivo
Probabili Formazioni
ROMA (3‑4‑2‑1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Thuram, Darmian, Di Gennaro
COMO-JUVENTUS, domenica ore 12:30
Como
- Fabregas, che deve scontare il secondo turno di squalifica, è senza due elementi del trio di incursori. Rodriguez resta infatti squalificato mentre Addai è ai box
- Kuhn è alle prese con un fastidio muscolare. Possibile che il Como torni al 4-3-3 con Vojvoda e Paz esterni d'attacco
- A quel punto ci sarebbe anche Caqueret nella cerniera di centrocampo mentre là davanti potrebbe toccare ad Alvaro Morata
Juventus
- Bremer si è operato e sarà fuori gioco per un po’. Tudor pensa alla conferma di Rugani nel trio difensivo che sarà completato da Gatti e Kelly
- In mediana, salvo ripensamenti, ritroveremo Thuram al fianco di Locatelli con Kalulu candidato principe nel ruolo di esterno dentro
- Capitolo attacco: le soluzioni come sempre sono varie. Vlahovic dovrebbe strappare una maglia da titolare con Yildiz e Conceicao alle sue spalle
Probabili Formazioni
COMO (4‑3‑3): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Morata, Vojvoda
Squalificati: Rodriguez
Indisponibili: Dossena, Diao, Sergi Roberto, Van del Brempt, Addai
JUVENTUS (3‑4‑2‑1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Miretti, Cabal, Bremer
CAGLIARI-BOLOGNA, domenica ore 15
Cagliari
- Distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. Questo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Yerry Mina che però pare sulla via del rapido recupero
- In caso di assenza però c'è pronta l'opzione della linea a tre con Zappa dietro e Palestra largo a centrocampo
- Tra i recuperati c'è anche Gaeatano che potrebbe rappresentare un'opzione a gara in corso. Borrelli punta designata con Folorusho ed Esposito a supporto
Bologna
- Durante la sosta Italiano ha recuperato a pieno qualche elemento. Per domenica c’è da decidere in difesa. Vitik deve smaltire una contusione mentre Heggem e Lucumì sono stati tra gli ultimi a rientrare
- Anche la corsia sinistra è in bilico con Lykogiannis e Miranda che combattono. A destra dovrebbe spuntarla Holm. Davanti tocca a Santiago Castro
- Immobile dovrebbe rientrare fra due settimane
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4‑3‑2‑1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Radunovic, Belotti, Rog
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Immobile
GENOA-PARMA, domenica ore 15
Genoa
- Il punto sull'infermeria ligure dice che Ostigard ha svolto personalizzato, mentre Messias ha proseguito con il percorso riabilitativo. Migliora Cornet. Ancora in fase di recupero Stanciu
- In difesa spazio quindi a Marcandalli al fianco di Vasquez. Norton-Cuffy dovrebbe agire da esterno basso
- La Nazionale ha risvegliato la vena da goleador di Malinovskyi che si candida sulla trequarti. Davanti Ekhator pare in vantaggio sul resto della concorrenza
Parma
- A Collecchio si è rivisto in gruppo Hernani, assente oramai da un bel po' di tempo. Rientrato a Parma anche Cremaschi dopo il mondiale under 20 da protagonista
- L'infortunio occorso a Valeri sposta non poco sia dal punto di vista tattico che di formazione. A sinistra potrebbe traslocare Lovik come anche Almqvist
- Difesa e attacco invece vanno verso una sostanziale conferma con il duo Cutrone-Pellegrino che resta in pole anche se l'assenza dei cross di Valeri potrebbe anche far propendere per un altro assetto
Probabili Formazioni
GENOA (4‑2‑3‑1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Carboni; Ekhator
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cornet, Messias, Stanciu, Ostigard
PARMA (3‑5‑2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valenti, Frigan, Hernani, Ondrejka, Valeri
ATALANTA-LAZIO, domenica ore 18 su Sky Sport
Atalanta
- Rientro in gruppo per Gianluca Scamacca che era fermo a un mese e mezzo. C’è anche lui come candidato per l’attacco anche se Juric potrebbe optare per un inserimento a gara in corso
- Le buone notizie non sono però finite visto che anche Scalvini e Zalewski hanno lavorato con il gruppo squadra. Restano ai box Kolasinac, Kossounou e Bellanova oltre a Bakker infortunato di lungo corso
- In mediana riecco De Roon di rientro dalla squalifica con Musah destinato a scivolare in panchina. Accanto all'ex Milan potrebbe accomodarsi anche Lookman
Lazio
- Maurizio Sarri rinfrancato dalle notizie relative ai recuperabili: Zaccagni è tornato in gruppo e ci sarà, resta da capire se da titolare o no
- Fuori causa invece Castellanos che ne avrà per circa un mese e mezzo. Dia invece pare essersi messo alle spalle il problema alla caviglia
- In difesa Marusic e Nuno Tavares in fascia. Torna in mediana Guendouzi con Basic però che potrebbe essere confermato
Probabili Formazioni
ATALANTA (3‑4‑1‑2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Bellanova, Kossounou
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Pellegrini
MILAN-FIORENTINA, domenica ore 20:45
Milan
- La sosta ha cambiato decisamente le carte in tavola per Massimiliano Allegri: Pulisic è durato solo 30’ contro l’Australia prima di lasciare il campo per un problema al bicipite femorale
- Infortunato anche Rabiot che quindi lascia il posto da titolare a Loftus-Cheek. Modric e Fofana saranno regolarmente titolari
- Non al meglio nemmeno Estupinian mentre a destra Saelemaekers migliora. Athekame resta in preallarme. In attacco tre pretendenti per due maglie con Leao che potrebbe rivedersi dal 1'
Fiorentina
- Dodò e Fazzini sono recuperati ma l'attenzione è ovviamente puntata su Moise Kean. Partiamo dalla punta azzurra: difficile (molto) ma non impossibile che possa vedersi a San Siro
- L'acciacco di Pongracic pare essere smaltibile e l'ex Lecce è pronto a prendere posto nella linea a 3 che sarà completata da Marì e Ranieri
- Piccoli (se Kean non recupera) sarà supportato da Albert Gudmundsson e dal già citato Fazzini. Gli interni in mediana saranno invece Mandragora e Nicolussi Caviglia
Probabili Formazioni
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Leao, Gimenez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot
FIORENTINA (3‑4‑2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson, Piccoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé, Lamptey
CREMONESE-UDINESE, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Cremonese
- Sanabria e Lordkipanidze erano gli unici assenti durante la sosta. Paraguay e Georgia li avevano convocati. Audero invece ne ha approfittato per tornare arruolabile
- Grigiorissi con il dubbio sulla corsia destra: Zerbin mira a recuperare la maglia da titolare e di deve difendere dall'attacco di Floriani Mussolini
- Vandeputte spera di essere nell'XI di partenza anche se nelle ultime uscite si è spesso ritrovato a partire dalla panchina. Tre pretendenti per due posti in attacco
Udinese
- L'unica presenza in infermeria è quella di Kristensen che ha rimediato una lesione muscolare. Buksa invece dovrebbe essere convocato
- Finita la squalifica di Okoye: non è detto però che il suo ritorno da titolare sia scontato
- Davanti potrebbe toccare a Iker Bravo, di rientro dal Mondiale Under 20. A destra si candida Zanoli. Dietro spera Goglichidze
Probabili Formazioni
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Terracciano
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasale, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Iker Bravo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kristensen