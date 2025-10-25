Nasce tutto da un fallo subito da Dumfries nei pressi della linea laterale, vicino alla panchina di Conte: l'allenatore del Napoli accusa l’olandese di aver accentuato e il giocatore dell’Inter reagisce, con alcuni suoi compagni che intervengono per prenderne le difese. Fra questi anche Lautaro, che inizia a battibeccare a distanza con il suo ex allenatore.



Fra i due c’è un precedente, che risale a quando Conte lo allenava all’Inter, durante una partita fra i nerazzurri e la Roma nel 2021 (episodio che fu reso ancora più chiaro dall’assenza di spettatori allo stadio causa Covid): sostituito nel finale, l’attaccante aveva reagito calciando una bottiglietta e le parole di Conte ("Porta rispetto e non fare il fenomeno") erano risuonate in tutto lo stadio vuoto…



Ora un nuovo capitolo, commentato anche dallo stesso Conte, da Marotta e da Chivu, che hanno comunque sminuito tutti l'episodio. "Quando giochi questo tipo di partite può accadere", ha detto Conte nella conferenza stampa dopo la partita, non mancando di sottolineare però come, quando allenò l'Inter, fece tornare al successo il club e "insegnò" a vincere a giocatori che non avevano ancora vinto nulla. "Lautaro è un ottimo giocatore, ma dal punto di vista umano in due anni non ho avuto modo di conoscerlo bene", ha concluso. Acqua sul fuoco da parte di Marotta ("Sono cose di campo, ne capitano tante: sorvolerei") e di Chivu, che ha risposto che chiederà ai suoi giocatori di non sprecare energie in quel modo: "Non so cosa è successo e non mi interessa. Parlerò con loro e gli dirò che non possiamo buttare al vento quello che di buono abbiamo fatto solo perché vogliamo litigare con la panchina dell’avversario".