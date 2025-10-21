Nel pre di Napoli-Inter ha parlato anche il Direttore Sportivo degli azzurri: "Le parole del mister sono parole che noi diciamo da inizio stagione, il fatto di aver cambiato 9 giocatori non è un alibi, è normale che un pochino di alchimia si debba trovare. Se poi aggiungiamo a tutto questo gli infortuni... Noi siamo tranquilli, abbiamo perso una partita male e vogliamo ripartire oggi. Loro sono in una forma incredibile, sono una squadra forte ed è una partita veramente tosta. Non vorrei che ci fossimo attrarre da una spirale di negatività che non è funzionale o produttiva, dobbiamo rimanerne fuori. Neres centravanti? È un’opzione, ha qualità, ha gamba. La partita dura 100 minuti, ci sono anche i cambi, è una soluzione tattica e va bene"