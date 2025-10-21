Napoli-Inter, il risultato in diretta LIVE
Allo stadio 'Maradona' va in scena il big match tra Napoli e Inter che può valere la vetta della classifica. In avvio subito grande chance per Bastoni, poi Milinkovic-Savic salva su Lautaro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
13' - Calhanoglu ci prova! Scambio tra Barella e Bonny sul vertice destro fuori l'area di rigore, poi lo scarico centrale per il turco che tira dalla distanza ma non trova lo specchio
12' - Lautaro entra in ritardo su Buongiorno e rischia il giallo, in una partita già di grande intensità
9' - Bastoni vicino al gol! Sul cross dalla bandierina, il difensore stacca bene ma la colpisce di spalla: sfera che termina, comunque, di pochissimo a lato sul palo lontano
6' - Equilibrio in quest'avvio, con la gestione del pallone in mano all'Inter e il Napoli che aggredisce per andare rapido in transizione
3' - Brivido Sommer! Il portiere non riesce a controllare bene il retropassaggio in un primo momento, poi ritrova con lucidità la sfera ed evita la pressione di De Bruyne
Squadre in campo
Ingresso sul terreno di gioco per Napoli e Inter: ultimi istanti prima del via al big match del 'Maradona'
Napoli-Inter, arbitra Mariani
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Bindoni – Baccini
- IV: Ayroldi
- VAR: Marini
- AVAR: Pezzuto
Napoli-Inter sul mercato
Vi sareste immaginati Bonny o Pio Esposito con la maglia azzurra? O Hojlund in nerazzurro? Questi e altri sono i retroscena del calciomercato estivo di Napoli e Inter: rivali in campo ma non solo…
Napoli-Inter anche sul mercato: tutti i retroscena dell'estateVai al contenuto
In palio c'è il primo posto
Napoli e Inter arrivano a questo scontro diretto appaiate a 15 punti: una vittoria oggi garantirebbe il sorpasso in testa.
La classifica della Serie AVai al contenuto
Marotta: "Ripartiti con il lavoro quotidiano di Chivu con la squadra"
Così il presidente dell'Inter prima del match: "La sconfitta con la Juve fu frutto anche di una situazione paradossale, visto che all'83' vincevamo. Non è stata determinante quella sconfitta, quanto invece il lavoro quotidiano di Chivu nei confronti della squadra, l'applicazione dei giocatori. Ci siamo ritrovati nel nostro percorso ordinario, noi siamo destinati come altri grandi club a percorrere una strada il più in alto possibile. Oggi giochiamo contro i campioni in carica, servirà un approccio straordinario. Non è un alibi, ma Chivu ha disputato la sua prima partita al Mondiale per Club e questo è atipico, non hanno potuto fare una preparazione normale e di conseguenza alcune situazioni non sono state affrontate nei tempi normali. Non ci meravigliamo del fatto che Chivu sia bravo, sapevamo con chi avevamo a che fare"
Manna: "Non dobbiamo farci attrarre da una spirale di negatività"
Nel pre di Napoli-Inter ha parlato anche il Direttore Sportivo degli azzurri: "Le parole del mister sono parole che noi diciamo da inizio stagione, il fatto di aver cambiato 9 giocatori non è un alibi, è normale che un pochino di alchimia si debba trovare. Se poi aggiungiamo a tutto questo gli infortuni... Noi siamo tranquilli, abbiamo perso una partita male e vogliamo ripartire oggi. Loro sono in una forma incredibile, sono una squadra forte ed è una partita veramente tosta. Non vorrei che ci fossimo attrarre da una spirale di negatività che non è funzionale o produttiva, dobbiamo rimanerne fuori. Neres centravanti? È un’opzione, ha qualità, ha gamba. La partita dura 100 minuti, ci sono anche i cambi, è una soluzione tattica e va bene"
Bastoni: “Siamo passati anche noi da momenti difficili"
Le dichiarazioni del difensore dell'Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio: “Siamo passati anche noi da momenti così, le squadre ferite tirano fuori quel qualcosa in più, soprattutto in casa. Sappiamo cosa significa giocare qui, sarà una partita tosta e dovremo stare attenti. Le squadre che vanno rivoluzionate non arrivano in finale di Champions, c’era da dare una scossa perché dopo due finali di Champions perse non è facile. Abbiamo trovato la persona giusta, mister Chivu si è ambientato e siamo felici di essere ripartiti con più entusiasmo di prima”
Di Lorenzo: "Le grandi squadre cadono ma sanno come rialzarsi"
Le parole del capitano del Napoli nel pre-partita: “Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la giusta chiave, le grandi squadre cadono ma sanno come rialzarsi. Oggi vogliamo fare una grande partita, sapendo che di fronte avremo una grandissima squadra. Chi è da più tempo qua deve trascinare i nuovi arrivati, quello che dobbiamo ritrovare è lo spirito che ci ha contraddistinto l’anno scorso e che ad Eindhoven sicuramente non abbiamo avuto”
Le scelte di Chivu
L'allenatore rumeno punta sulla coppia d'attacco Lautaro-Bonny, mentre a centrocampo tornano dal 1' Mkhitaryan e Barella. In difesa, davanti a Sommer, il classico terzetto Akanji-Acerbi-Bastoni.
Le scelte di Conte
Senza Hojlund, l'allenatore degli azzurri sceglie Neres e non Lucca come terminale offensivo, supportato alle spalle da Politano-Anguissa-De Bruyne-McTominay. In cabina di regia c'è Gilmour, in difesa Juan Jesus al fianco di Buongiorno.
Formazioni ufficiali
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte
INTER (3-5-2): Sommer.; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
I precedenti
Il Napoli e l'Inter hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 tutte le ultime tre sfide in Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 12 partite (due vittorie per il Napoli e sette per l'Inter nel parziale considerato); le due squadre non hanno mai diviso la posta in palio per quattro incontri consecutivi nella competizione.
Gli scontri diretti al 'Maradona'
Il Napoli ha vinto 38 partite casalinghe contro l'Inter in Serie A (22 pareggi, 19 sconfitte): almeno tre successi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo campionato. Nelle ultime sei sfide di campionato in casa dei campani, però, gli Azzurri hanno vinto solo una volta (3-1 il 21 maggio 2023, 3 pareggi, 2 sconfitte).
Periodo di flessione per il Napoli
Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite in Serie A (1 vittoria), tante quante nelle 31 precedenti (20 vittorie, 9 pareggi); in generale, i partenopei, che contano già due sconfitte in questo campionato, potrebbero arrivare a tre sconfitte nelle prime otto giornate di Serie A per la prima volta dalla stagione 2009/10 (quattro in quel caso).
Napoli imbattuto in casa nel 2025
Il Napoli è imbattuto in Serie A in casa dalla sconfitta contro Lazio dell'8 dicembre 2024 e da allora ha ottenuto 11 vittorie interne (su 14 partite giocate), inclusi i successi nelle prime tre gare di questo campionato; i partenopei potrebbero vincere le prime quattro gare casalinghe stagionali di Serie A per due anni di fila per la seconda volta nella loro storia dopo il 1965/66-1966/67.
La squadra di Chivu ha ricominciato a correre
Dopo aver perso due partite di Serie A con Udinese e Juventus tra agosto e settembre, l'Inter ha vinto le ultime quattro gare di campionato; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei, solo il Bayern Monaco (sette) e il Marsiglia (cinque) vantano una striscia di successi più lunga nei tornei in corso rispetto ai nerazzurri (quattro, come lo Stoccarda).
Nerazzurri solidi lontano da San Siro
Dall’inizio della scorsa Serie A, l’Inter ha collezionato 12 clean sheets in trasferta, inclusi quattro nelle ultime cinque gare esterne; nessuna formazione dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio nello stesso periodo (12 anche l'Atalanta).
Come giocano le due squadre
L'Inter è la squadra che in questa Serie A ha effettuato il maggior numero di conclusioni (14) e ha segnato il maggior numero di gol (tre) a seguito di un recupero offensivo in azione di pressing. Il Napoli, pur tirando otto volte, non ha ancora realizzato un gol a seguito di questa situazione di gioco nel torneo.
L'Inter sta mettendo la testa
L'Inter ha segnato cinque gol di testa in questo campionato, record condiviso con Barcellona, Chelsea e Arsenal nei cinque maggiori campionati europei; anche nella passata stagione i nerazzurri terminarono al primo posto in questa classifica, con 16 marcature di testa. Il Napoli, però, non subisce gol con questo fondamentale dall'11 maggio 2025 contro il Genoa (unica rete subita di testa dagli Azzurri considerando i tornei 24/25 e 25/26).
Sfida da ex per Politano
Matteo Politano, che con la maglia dell'Inter ha disputato 47 partite e segnato cinque gol in Serie A, ha realizzato tre reti contro i nerazzurri, facendo meglio solo contro Milan (sei), Genoa (cinque) e Fiorentina (quattro); l'esterno dei partenopei, tuttavia, non segna da 15 incontri di campionato e non fa peggio da una serie di 18 gare a secco tra ottobre 2022 e maggio 2023.
Momento di forma super per Bonny
Ange-Yoan Bonny, con due gol e tre assist, è stato direttamente coinvolto in tutti gli ultimi cinque gol dell'Inter in Serie A; l'ultimo calciatore dei nerazzurri a partecipare ad almeno altrettante reti di fila della propria squadra in campionato è stato Romelu Lukaku tra marzo e aprile 2023 (sette, tre reti e quattro passaggi vincenti per lui).