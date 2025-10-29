Una perla d'autore: il dribbling con la suola stile Zinedine Zidane o Francesco Totti e poi il tiro vincente a tu per tu con De Gea. Petar Sucic ha segnato così il suo primo gol in Serie A contro la Fiorentina. Una magia che merita di essere vista e rivista. Guardala nel VIDEO con la lente d'ingrandimento dello Sky Sport Skill

HIGHLIGHTS INTER-FIORENTINA