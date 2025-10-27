Tra le 16 squadre contro cui Lautaro Martinez ha disputato almeno 500 minuti in Serie A, l'Hellas Verona è la seconda contro cui vanta la miglior media minuti/gol: l'attaccante argentino ha infatti realizzato sei reti in 596 minuti contro i gialloblù, una ogni 99, rapporto superiore solamente a quello avuto finora contro il Cagliari (73). GUARDA LE STATISTICHE DI LAUTARO