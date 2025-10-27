L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’Hellas Verona (23 vittorie, 5 pareggi), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie di imbattibilità più lunga nella competizione
Ancora privo di Thuram, Chivu rilancia Bonny accanto a Lautaro. Panchina per Pio Esposito come Dimarco, Dumfries e Barella: giocano Carlos Augusto, Luis Henrique e Zielinski. Nessuna novità invece in difesa. Zanetti perde capitan Serdar sostituito da Akpa Akpro, confermato Bella-Kotchap per l'indisponibile Nunez. Davanti c'è sempre la coppia Giovane-Orban. Diretta alle 12.30 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
Le scelte di Zanetti
Pesante l'assenza di capitan Serdar, sostituito da Akpa Akpro. Non si cambia davanti con la coppia Giovane-Orban ma c'è un ritocco sulle fasce, dove i gialloblù confermano Belghali e ritrovano Bradaric con Frese che arretra in difesa. Ancora indisponibile Nunez, rimpiazzato da Bella-Kotchap
Le scelte di Chivu
Ancora assente Thuram, tornato ad allenarsi in gruppo ma risparmiato al Bentegodi in vista della Champions. Davanti gioca Bonny accanto a Lautaro Martinez, panchina per Pio Esposito ma anche per Dimarco, Dumfries e Barella: giocano Carlos Augusto, Luis Henrique e Zielinski. Confermato Sucic in mezzo così come il trio difensivo: riecco Bisseck (e non Acerbi né De Vrj) accanto ad Akanji e Bastoni
Prima della Champions c'è il Bentegodi per l'Inter, che ha dimenticato Napoli battendo 3-0 la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Chivu a caccia di conferme per restare ai piani altissimi, attenzione però al Verona. Terzultimi in classifica e ancora senza vittorie in campionato, i gialloblù cercano il colpo per svoltare in stagione
Il Verona ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe contro l'Inter in Serie A (37 gol in totale, 2.8 di media), già la serie più lunga di gare interne con almeno due reti incassate nella competizione per una squadra contro una singola avversaria
Il Verona non ha ancora vinto in questo campionato (5 pareggi, 4 sconfitte) e potrebbe rimanere a secco di successi nelle prime 10 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2015/16 (5 pareggi, 5 sconfitte) e il 1989/90 (4 pareggi, 6 sconfitte) - Entrambe quelle stagioni si chiusero con la retrocessione in Serie B
Il Verona è tornato a segnare due reti in una gara casalinga di Serie A, dopo 16 partite interne in cui aveva realizzato al massimo un gol; i gialloblù non realizzano almeno due reti in due partite interne consecutive da settembre-ottobre 2024
L'ultimo pareggio dell'Inter in campionato risale allo scorso 18 maggio (2-2 contro la Lazio), da allora in 10 match di Serie A i nerazzurri hanno registrato sette vittorie e tre sconfitte - solo la Roma (15) ha una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza pareggi tra le squadre attualmente nel torneo (a quota 10 anche il Napoli)
L'Inter ha perso cinque delle ultime 12 trasferte in Serie A (5 vittorie, 2 pareggi), tante sconfitte quante nelle precedenti 45 (31 vittorie, 9 pareggi). I nerazzurri, inoltre, non perdono due gare esterne di fila nella competizione da febbraio scorso (contro Fiorentina e Juventus)
Da una parte l'Inter è una delle due squadre con più marcatori differenti in questo campionato (10, al pari dell'Atalanta), dall'altra nessuna formazione ha trovato la rete con meno giocatori dell'Hellas Verona (tre, al pari di Parma e Pisa)
Con il gol contro il Como nel match più recente, Suat Serdar (due marcature in nove partite nella Serie A 2025/26) ha eguagliato il proprio record di reti stagionali nel torneo (due, come nel 2024/25 ma in 22 match). Tutte le quattro reti del classe '97 in Serie A sono arrivate in trasferta, il suo ultimo gol in un match casalingo nei top 5 campionati europei risale al 9 ottobre 2022 in Hertha Berlino-Friburgo in Bundesliga. GUARDA LE STATISTICHE DI SERDAR
Prima di Hakan Calhanoglu nel 2025/26 (miglior marcatore fin qui del campionato con Riccardo Orsolini, entrambi 5 reti), l'ultimo centrocampista che si trovava al primo posto (inclusi i pari merito) nella classifica marcatori alla fine della 9ª giornata in una stagione di Serie A era Andreas Moller nel 1993/94 con la Juventus (6 reti in quel caso, al pari di Maurizio Ganz e Dely Valdes). GUARDA LE STATISTICHE DI CALHANOGLU
Tra le 16 squadre contro cui Lautaro Martinez ha disputato almeno 500 minuti in Serie A, l'Hellas Verona è la seconda contro cui vanta la miglior media minuti/gol: l'attaccante argentino ha infatti realizzato sei reti in 596 minuti contro i gialloblù, una ogni 99, rapporto superiore solamente a quello avuto finora contro il Cagliari (73). GUARDA LE STATISTICHE DI LAUTARO