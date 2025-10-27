Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta di Napoli, l'Inter vuole riprendere la sua marcia in campionato e ospita una Fiorentina desiderosa di trovare la sua prima vittoria in questo campionato. Chivu con Esposito e Lautaro davanti, Sucic confermato a centrocampo. Pioli si affida a Gudmundsson come partner di Kean. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea: Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli.
Pioli si affida a Gudmundsson come partner di Kean in attacco. A centrocampo confermati Ndour e Mandragora, con loro c'è Sohm. In difesa Viti e Comuzzo insieme a Pablo Marì
Inter, le scelte di formazione
Chivu manda in campo Pio Esposito in coppia con Lautaro. Sucic sostituisce l'infortunato Mkhitaryan. Sulle corsie Dumfries e Dimarco, in difesa c'è Bisseck
L’Inter ha segnato almeno quattro reti in tre delle ultime cinque sfide contro la Fiorentina nel girone d’andata di Serie A; tuttavia, nella più recente è stata sconfitta per 3-0, lo scorso 6 febbraio.
l punteggio più frequente in Serie A tra Inter e Fiorentina è l’1-1, verificatosi ben 25 volte: l’ultima, il 19 marzo 2022, proprio al Meazza.
Sono 174 i confronti tra Inter e Fiorentina in Serie A: 73 vittorie nerazzurre a bilancio contro 46 della squadra viola, completano 55 pareggi.
L'Inter ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Fiorentina (1 pareggio, 2 sconfitte), ottenendo 22 punti contro questa avversaria nel periodo (2.2 in media a gara): tanti successi quanti ne aveva registrati nelle precedenti 18 partite giocate contro la Viola nel torneo (5 pareggi, 6 sconfitte - 1.4 punti ad incontro)
La Fiorentina ha registrato solo un successo nelle ultime nove trasferte di Serie A contro l'Inter, a fronte di due pareggi e sei sconfitte; nel parziale la Viola ha subito 20 reti, una media di 2.2 a incontro
Inter e Fiorentina si affronteranno di mercoledì in un match di Serie A solo per la sesta volta nella storia; nei cinque precedenti in questo giorno della settimana regna l’equilibrio - un successo per parte e tre pareggi - e non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila (l'ultima volta, un pareggio a reti inviolate il 22 luglio 2020)
Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Napoli, l'Inter potrebbe perdere due match di fila in Serie A per la seconda volta da inizio stagione (l'altra tra agosto e settembre con Udinese e Juventus), mentre nelle due precedenti edizioni del torneo è capitato solo in un'occasione (ad aprile 2025 contro Bologna e Roma)
L'Inter ha vinto tre delle quattro gare giocate in casa in questo campionato; nelle scorse 15 stagioni (dal 2010/11), solo in due occasioni ha registrato almeno quattro successi nelle prime cinque partite casalinghe stagionali in Serie A: nel 2017/18 (5/5) e nel 2022/23 (4/5)
La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 12 trasferte di Serie A (4 pareggi, 6 sconfitte), pareggiando tre delle quattro giocate in questo campionato; in due soli occasioni la Viola ha registrato quattro pareggi nelle prime cinque gare esterne disputate in una stagione nel torneo: nel 1999/2000 e nel 2000/2001 (1P in entrambi i casi)
L'Inter ha il migliore attacco del campionato con 19 gol segnati ed è anche la squadra con più tiri totali (148) finora; i nerazzurri, però, considerando le prime otto squadre della classifica, registrano anche la peggior difesa con ben 11 gol subiti
Robins Gosens (6G+5A) e Federico Dimarco (6G+10A) sono gli unici due difensori che hanno segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist dall'inizio della scorsa stagione in Serie A
La Fiorentina è la squadra contro cui Hakan Calhanoglu è ha segnato più reti nei cinque grandi campionati europei: cinque; inoltre, la Viola è l'unica avversaria in questi tornei in cui è riuscito a servire tre passaggi vincenti in un singolo incontro, il 20 maggio 2018 con la maglia del Milan
L'ultima marcatura multipla di Moise Kean è stata messa a segno proprio contro l'Inter, doppietta lo scorso 6 febbraio: l'attaccante della Fiorentina ha segnato due reti in questo campionato (senza fornire assist), stesso bottino collezionato nelle prime otto gare del torneo 24/25 (in quel caso con un assist vincente)