Luciano Spalletti inedito: i suoi amici lo raccontano a Sky

Luciano Spalletti, l'allenatore della Juve raccontato dagli amici. Videoa sky sport
Un Luciano Spalletti inedito quello che ci ha fatto scoprire Alessandro Bonan su Sky Sport. In collegamento "Sigaro" e gli altri suoi amici storici. Tra aneddoti e descrizioni, il ritratto umano del nuovo allenatore della Juventus: generoso, non invidioso, attaccato alla sua terra ma anche ai luoghi in cui lavora. Se c'è un difetto, scherzosamente, i suoi amici dicono: "E' un po'...sospettoso". Un rapporto molto simile ad "Amici miei", ma chi sarà il Conte Mascetti del gruppo? Scopritelo nel video...
