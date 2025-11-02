Crisi Fiorentina, silenzio del club e ore di riflessione su Pioli: squadra in ritirofiorentina
Fiorentina sempre più in crisi: zero vittorie in campionato e penultimo posto in classifica. Dopo la sconfitta con il Lecce il club ha deciso di rimanere in silenzio. E dopo l'addio di Pradé la società è alla ricerca di un nuovo Ds mentre si riflette sulla posizione dell'allenatore Pioli. Una decisione potrebbe arrivare tra domenica sera e lunedì mattina. Intanto contestazione dei tifosi e squadra in ritiro, al Viola Park anche Pioli e i dirigenti, ci sarà un confronto per capire se ci sono le condizioni per andare avanti. Tra gli eventuali nomi in caso di cambio lo scenario di un ritorno di Palladino o Vanoli. Ci racconta tutto Vanessa Leonardi
FIORENTINA-LECCE 0-1: LA PARTITA - LE PAGELLE
