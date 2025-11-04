Fiorentina, le news live sul nuovo allenatore dopo l'esonero di Pioli
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Ufficiale il suo esonero dopo appena 10 giornate. La squadra, ultima in classifica con solo quattro punti e nessuna vittoria, è stata affidata ad interim all'allenatore della Primavera Galloppa (che sarà in panchina col Mainz). La società si prenderà del tempo per decidere il futuro della panchina.
SERIE A, TUTTI I CAMBI D'ALLENATORE FIN QUI
Pioli lascia il Viola Park
Stefano Pioli è già andato via poco dopo le 12.30 dopo aver salutato squadra e dipendenti.
Serie A, tutti i cambi di allenatore fin qui
Quello di Pioli è il terzo esonero stagionale (tutti avevnuti a distanza di pochi giorni). La curiosità è che, a fronte di 3 esoneri, fin qui è stato ufficializzato solo un sostituto (Spalletti alla Juventus). Genoa e Fiorentina al momento si sono affidate asoluzioni interne. Nella scorsa stagione furono in tutto 9 i cambi in panchina in Serie A, il primo dei quali dopo appena 4 giornate con la Roma che decise di esonerare Daniele De Rossi ingaggiando Ivan Juric
Serie A 2025/26, tutti i cambi in panchinaVai al contenuto
Teotino: "Esonero Pioli era inevitabile"
Nel video Gianfranco Teotino commenta a caldo la decisione della Fiorentina di esonerare Stefano Pioli
Galloppa in panchina col Mainz
Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, non guiderà soltanto l'allenamento di oggi alle 16 ma sarà anche in panchina giovedì nella partita di Conference contro il Mainz. La squadra è in ritiro al Viola Park fino alla partita di coppa
0 vittorie in 10 giornate e poi salvezza: chi ci è riuscito
Fiorentina, Verona e Pisa:tre squadre ancora senza vittorie in campionato dopo le prime 10 giornate: non era mai successo prima, nella storia della Serie A (e non solo…). Esistono invece diversi precedenti di squadre arrivate alla decima giornata senza aver ancora vinto: da quando il campionato è a 20 squadre i casi sono 15, e solo 4 di queste si sono salvate a fine stagione
Zero vittorie dopo 10 giornate, i precedenti: in 4 si sono poi salvateVai al contenuto
Le ultime da Firenze
Vanessa Leonardi, in diretta a Sky Sport 24, ha dato notizia dell'ufficialità l'esonero di Pioli e spiegato i ragionamenti in corso sul possibile nuovo allenatore. Guarda il video
Chi sarà il prossimo allenatore? La situazione
La Fiorentina ha avuto contatti con Paolo Vanoli dopo la sconfitta di domenica al Franchi col Lecce. Sull'allenatore (attualmente ancora sotto contratto col Torino) c'è anche il Genoa che deve scegliere in queste ore il sostituto di Vieira. Nelle ultime ore aveva preso piede la pista che porta a Roberto D'Aversa (che ha recentemente rescisso il contratto con l'Empoli dopo l'addio in estate) ma, forse anche alla luce degli umori della piazza, la società ha preferito prendersi del tempo per scegliere al meglio il nuovo allenatore. Nel frattempo la squadra è stata affidata a Galloppa
Chi è Daniele Galloppa
Classe 1985, centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma. Ha vestito in carriera anche le maglie di Siena, Parma, Modena, Cremonese e Carrarese. Da giocatore vanta due presenze in Nazionale maggiore. Una carriera condizionata dagli infortuni che si è conclusa nel 2018 quando ha deciso di dedicarsi a quella di allenatore. Un'esperienza sulla panchina del Santarcangelo in Serie D e poi quelle alla guida dell'U17 della Vis Pesaro (2019/20) Prima dell'approdo alla Fiorentina nel 2021. Inizia anche lì dalla U17 e, nel luglio 2023 viene promosso alla guida della Primavera al posto di Alberto Aquilani. Vanta una finale scudetto Primavera (persa contro l'Inter).
Ufficiale l'esonero di Pioli: il comunicato
"Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della prima squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Daniele Galloppa".
Il bilancio del Pioli bis
E' estremamente deludente: Stefano Pioli era tornato in estate, dopo la parentesi in Arabia , carico di aspettative e di entusiasmo. Alla fine in poco più di tre mesi ha raccolto soltanto 4 vittorie (tutte in Conference League, fra playoff e girone), 4 pareggi e ben 6 sconfitte. La Fiorentina attualmente è ultima in classifica in Serie A
Pioli esonerato, si attende ufficialità
Stefano Pioli ha ricevuto dalla Fiorentina la comunicazione dell’esonero a due giorni dalla sconfitta in casa col Lecce