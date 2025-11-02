Offerte Sky
Panchina Fiorentina: Pioli verso l'esonero, Vanoli in attesa. Le news

Stefano Pioli sempre più a rischio: dopo la sconfitta in casa contro il Lecce la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro. Al Viola Park anche i dirigenti che si confronteranno con l'allenatore, anche se è sempre più difficile vederlo in panchina giovedì in Conference. Contatti con Vanoli che attende la decisione del club

Fiorentina sempre più giù. Anche contro il Lecce è arrivato un ko: zero vittorie in campionato, penultimo posto in classifica e squadra in ritiro, dove ci sono anche staff e dirigenti: in casa viola ci sarà un confronto tra la dirigenza e l'allenatore Stefano Pioli per capire se c'è la possibilità di andare avanti, ma la sensazione è che difficilmente Pioli sarà in panchina giovedì in Conference. Intanto ci sono stati i primi contatti con Vanoli (su cui c'è anche il Genoa): l'ex Toro attende le decisioni del club. 

 

Restando a Firenze e a Pioli, bisogna capire se ci sarà un passo indietro dell'allenatore o meno, ma è più verosimile una decisione da parte della società dopo la mancata reazione della squadra e dopo le dimissioni del Ds Pradè. Possibile che lunedì mattina arrivi una presa di posizione definitiva. 

