Juve, il nuovo Koopmeiners: cosa c'è dietro il cambio di ruolo

Juve, il nuovo Koopmeiners: cosa c'è dietro il cambio di ruoloVIDEO analisi
Nel video da Sky Calcio Club l'analisi di una delel sorprese mostrate dalla prima Juventus di Spalletti: Koopmeiners schierato difensore centrale, una posizione che aveva già occupato in passato in Olanda. Costacurta mostra allo Sky Tech come la nuova posizone di Koop sia stato la chiave dell'ottimo primo tempo della Juve, Capello ne sottolinea i benefici che può portare alla manovra, menter De Giorgi sottolinea il ruolo di Spalletti: "Entrare in corsa e cambiare non è facile, serve grande sensibilità"
Prossimi Video
Milan, giornata di riposo: Pulisic e Rabiot si allenano
Serie A
Fiorentina, Pioli verso l'addio: le ultime news
Serie A
Il nuovo Koop: cosa c'è dietro il cambio di ruolo
VIDEO analisi
La gatta di De Giorgi: "Ha vinto già due medaglie d'oro..."
VOLLEY
Capello: "La Roma merita questa classifica, sorprenderà"
video analisi
Maignan e i rigori parati: il 'segreto' è il suo preparatore
SKY CALCIO CLUB
Capello e De Giorgi: il ruolo del Ct e le scelte da fare
Serie A