Juve, il nuovo Koopmeiners: cosa c'è dietro il cambio di ruolo

Nel video da Sky Calcio Club l'analisi di una delel sorprese mostrate dalla prima Juventus di Spalletti: Koopmeiners schierato difensore centrale, una posizione che aveva già occupato in passato in Olanda. Costacurta mostra allo Sky Tech come la nuova posizone di Koop sia stato la chiave dell'ottimo primo tempo della Juve, Capello ne sottolinea i benefici che può portare alla manovra, menter De Giorgi sottolinea il ruolo di Spalletti: "Entrare in corsa e cambiare non è facile, serve grande sensibilità"

