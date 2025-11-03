Maignan e i rigori parati, Marchegiani spiega a Sky Calcio Club il suo 'segreto'. VIDEOSKY CALCIO CLUB
Un altro penalty parato e un segreto nell'affrontarli. Da portiere, Luca Marchegiani ha spiegato il 'segreto' del numero 16 rossonero. Si tratta del suo preparatore dei portieri Claudio Filippi: "Io l’ho avuto al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi. Lui aveva un modo di prepararmi all’avversario particolare... Non so se è ancora lo stesso ma mi istruiva bene. Avevo buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. C’è uno studio dietro e una preparazione finalizzata a individuare da che parte tireranno. Poi i portieri di oggi… se individuano la parte…"
TAG:
Maignan e i rigori parati: il 'segreto' è il suo preparatore
SKY CALCIO CLUB
