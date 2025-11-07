L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida al Tardini: "Dovremo essere molto preparati mentalmente e fisicamente. Pulisic sarà a disposizione a differenza di Rabiot e Gimenez, che torneranno dopo la sosta". E sulla stagione: "Vincere a Parma è un mini-obiettivo per raggiungere quello macro ovvero tornare in Champions. Ma non dobbiamo precluderci nulla...". Parma-Milan è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Se arrivare tra le prime quattro sarebbe un macro-obiettivo, vincere lo scudetto cosa sarebbe?
"Penso sia direttamente proporzionale, significherebbe che a marzo siamo lì attaccati. E a quel punto ci giocheremmo le nostre chance per arrivare tra le prime quattro o fare qualcosa di più. Quando si gioca in un grande club si parte per ottenere il massimo dei risultati senza precluderci appunto lo scudetto. Ma riportare il Milan in Champions sarebbe già un risultato importante sia in termini economici che tecnici"
Il Milan è attendista secondo i dati: pensi sia un fattore positivo o bisogna migliorare?
"Sono molto basico, faccio fatico a comprendere i numeri. Sicuramente bisogna migliorare nella metà campo avversario con la fase di possesso, ma dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Su questo Modric ci aiuta per alzare o abbassare il ritmo. E dobbiamo migliorare anche nella pressione, ma alcune caratteristiche dei giocatori vanno rispettate"
Le assenze hanno permesso di allungare la rosa?
"Gli infortuni avuti sono diventati un'opportunità per chi aveva giocato meno. Tutte le cose che succedono vanno viste come opportunità da sfruttare. Penso a Rabiot e Pulisic out, che hanno permesso agli altri di fare minutaggio"
Buffon ha detto che Allegri dà identità alle sue squadre: è d'accordo?
"Il Milan non è mio. Ho una rosa che la società mi ha messo a disposizione e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ho avuto la fortuna di avere Buffon e sono d'accordo: bisogna avere equilibrio e gestire entrambe le fasi. Una volta con Gigi vincemmo 4-3 e lui era una furia perché aveva subito tre gol... "
Vuole essere cacciatore o il Milan è altro in chiave scudetto?
"Forse è meglio se non faccio battute, a me la caccia non piace... La Lazio sta tornando, ci sono Inter e Napoli. La Juve ha fatto buone partite e sarà una delle candidate, c'è la Roma e l'Atalanta tornerà. Sarà un bel campionato, ecco perché a marzo dobbiamo essere nelle migliori condizioni"
Sente che si sta creando qualcosa di importante?
"C'è una buona armonia a Milanello, tutti sono partecipi delle vittorie delle squadre. Bisogna però mantenere l'equilibrio perché all'interno di un percorso ci sono gli imprevisti. Deve essere chiaro a tutti l'obiettivo finale, cioè tornare in Champions"
Il Milan potrà tornare a giocare con tre punte?
"Lo vedremo durante la stagione: ci sono momenti in cui si può giocare con tre punte, ma è una crescita che la squadra potrà affrontare e soprattutto sostenere. Ed è una situazione legata anche ai cambi a disposizione, ma tutto dipende dalla disponibilità dei giocatori quando non abbiamo palla. Nel calcio di oggi non è possibile difendere in sette o otto"
La differenza nella fase difensiva è legata anche a Modric?
"Modric capisce prima dove finisce prima la palla, ma è tutta la squadra che quando è senza palla si mette nella condizione di difendere. Bisogna migliorare la fase realizzativa, lo ripeto, perché la percentuale è bassa rispetto a quanto creato"
Lo spogliatoio come sta vivendo il cambio di prospettiva del Milan?
"Siamo solo alla decima giornata, ho imparato negli anni che i primi 6 mesi sono la preparazione per il rush finale e vanno fatti bene. A marzo bisogna essere nelle condizioni ottimali per giocarsi i primi quattro posti. La Champions è un maxi-obiettivo, vincere domani è un mini-obiettivo per raggiungerlo"
C'è uno spiraglio per il rinnovo di Maignan? E Gimenez ce la farà per il derby?
"Penso che Gimenez ce la farà per il derby. Maignan? Chi è al Milan deve lavorare tutti i giorni con una passione per creare i presupposti per ottenere risultati. Dobbiamo tutti lavorare in questo senso. Mike è un grandissimo portiere, la società sta programmando il futuro del Milan: ci sono le persone che si adoperano per il bene del club. Noi pensiamo ad arrivare tra le prime quattro"
A Parma sarà importante anche per il derby? Ora è a 99 vittorie col Milan...
"Non pensiamo al derby ma solo al Parma, che varrà tre punti ed è importante per la classifica e una sosta serena. Sarà una serata meravigliosa, ma ora pensiamo al Parma che avrà tre punti più importanti nell'immediato. La quota 100? Speriamo presto, significherebbe che abbiamo vinto... "
La difesa è un punto di forza del Milan: cosa è cambiato dall'anno scorso?
"Quest'anno ho chiesto ai ragazzi che bisogna abbattere il numero dei gol presi, semplicemente perché è un numero che alla lunga conta più di tutti in campionato per avere una certa classifica. La differenza reti pesa ieri come oggi e certifica la classifica. Dobbiamo lavorare in un certo modo con o senza palla e migliorare la percentuale realizzativa"
Il Milan sottovaluta le 'piccole'? Ti preoccupa il rendimento con quelle squadre?
"Abbiamo preso dei gol e poi il calcio è strano, sicuramente bisogna riflettere su quanto è successo contro Cremonese e Pisa. Dobbiamo migliorare, l'avversario va messo alle corde e poi ko. Le partite vanno chiuse anche se nel calcio di oggi non finiscono mai. Domani troveremo una squadra che cercherà l'impresa contro il Milan: dovremo essere al pari loro a livello mentale e fisico. E dobbiamo correre come loro, a quel punto la nostra qualità superiore avrà un peso"
Ti manca un vero centravanti?
"C'è Gimenez che ci darà tanto quando recupererà, ma possiamo giocare anche senza centravanti. Sicuramente Nkunku e Leao il ruolo di centravanti lo possono fare"
Il Milan ha subito gol soprattutto dalle neopromosse...
"Non so se è una coincidenza, li abbiamo presi e dobbiamo migliorare. Il gol di Pirlo a Parma? Lo ricordo, fu una partita combattuta come lo sarà domani: dovrà essere un match giocato bene sotto tutti i punti di vista. A livello difensivo mi riferisco alla squadra, non solo ai difensori"
Come cambierà il Milan in attacco? E quanti minuti ha Pulisic?
"Ha fatto due allenamenti con la squadra, sta bene, è a disposizione e non so quanti minuti avrà. Nkunku non ha grande fisicità ma ha tenuto bene con la Roma. Leao ha avuto i crampi perché deve migliorare la condizione, l'importante è che abbia questo atteggiamento e giochi sempre in quel modo. Non devono essere momenti sporadici. A Parma servono altri tre punti, dovremo giocare bene tecnicamente ed essere concreti"
Il Milan è pronto alla partita di domani?
"Affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato, anche l'ultima nonostante sia rimasta in dieci. Davanti ha Pellegrino che è molto bravo nei duelli aerei e giocare a Parma non è mai semplice. Dovremo essere molto preparati. E tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto un solo punto. Non sarà una partita bella, loro ti fanno giocare male alzando molto la palla. Potrà essere un match spezzettato, noi non vinciamo da Udine. Abbiamo recuperato Pulisic che sarà a disposizione, rimarrà fuori Rabiot come Gimenez che torneranno dopo la sosta"
A -1 dal Napoli capolista e in serie utile da nove turni in campionato, il Milan riprende la sua corsa al Tardini. Di fronte c'è il Parma quintultimo in classifica, partita introdotta in conferenza stampa alle 11.30 da Massimiliano Allegri