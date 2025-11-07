Buffon ha detto che Allegri dà identità alle sue squadre: è d'accordo?

"Il Milan non è mio. Ho una rosa che la società mi ha messo a disposizione e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ho avuto la fortuna di avere Buffon e sono d'accordo: bisogna avere equilibrio e gestire entrambe le fasi. Una volta con Gigi vincemmo 4-3 e lui era una furia perché aveva subito tre gol... "