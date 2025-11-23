Thuram: "Maignan? Uno dei migliori portieri al mondo"

Offerte Black Friday
Inter-Milan, Thuram: "Maignan? Trovato di fronte uno dei migliori portieri al mondo"

inter
©Getty

E' rammaricato l'attaccante dell'Inter per la sconfitta nel derby arrivata dopo una buona prestazione dei nerazzurri che hanno trovato sulla loro strada un Maignan straordinario: "Abbiamo fatto una gara seria ma abbiamo incontrato sulla nostra strada uno dei portieri più forti al mondo -dice - Nei derby abbiamo sempre superiorità ma loro difendono bene e ripartono molto forte, hanno grandi qualità. La Champions? Ogni gara conta per ripartire"

