Thuram: "Maignan? Uno dei migliori portieri al mondo"

Inter-Milan, Thuram: "Maignan? Trovato di fronte uno dei migliori portieri al mondo"inter
E' rammaricato l'attaccante dell'Inter per la sconfitta nel derby arrivata dopo una buona prestazione dei nerazzurri che hanno trovato sulla loro strada un Maignan straordinario: "Abbiamo fatto una gara seria ma abbiamo incontrato sulla nostra strada uno dei portieri più forti al mondo -dice - Nei derby abbiamo sempre superiorità ma loro difendono bene e ripartono molto forte, hanno grandi qualità. La Champions? Ogni gara conta per ripartire"
