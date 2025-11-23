Il Milan vince 1-0 contro l'Inter e ottiene il sesto risultato utile nei derby. In avvio subito pericoloso Thuram, ci provano dopo Sucic e Bartesaghi. Prima della mezz'ora palo di Acerbi, poi lo colpisce anche Lautaro. Il gol da tre punti arriva nella ripresa: Sommer respinge corto su Saelemaekers e Pulisic ribadisce in rete. Si prende la scena anche Maignan che para un rigore a Calhanoglu e fa impazzire di gioia i rossoneri per una vittoria che vale il sorpasso sui cugini

PAGELLE - CLASSIFICA