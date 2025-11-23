Offerte Black Friday
Serie AGiornata 12 - domenica 23 novembre 2025Giornata 12 - dom 23 nov
Fine
Inter
0 - 1
Milan
Pulisic C. 54'
Inter0 - 1 Milan
Pulisic C. 54'
Inter-Milan 0-1: video, gol e highlights

Il Milan vince 1-0 contro l'Inter e ottiene il sesto risultato utile nei derby. In avvio subito pericoloso Thuram, ci provano dopo Sucic e Bartesaghi. Prima della mezz'ora palo di Acerbi, poi lo colpisce anche Lautaro. Il gol da tre punti arriva nella ripresa: Sommer respinge corto su Saelemaekers e Pulisic ribadisce in rete. Si prende la scena anche Maignan che para un rigore a Calhanoglu e fa impazzire di gioia i rossoneri per una vittoria che vale il sorpasso sui cugini

