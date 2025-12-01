Offerte Black Friday
Fiorentina, Kean (al Gran Galà del calcio): "Momento complicato, ma ne usciremo". VIDEO

fiorentina

L'attaccante della Fiorentina, ospite del Gran Galà del Calcio, ha analizzato il momento della viola, ultima in classifica e senza vittorie dopo 13 giornate: "È un momento complicato, ma bisogna stare in piedi e dare il meglio anche nei momenti difficili. Mi fido dei miei compagni di squadra e sono sicuro che ne usciremo. Spero di dare il contributo sia alla Fiorentina che alla Nazionale"

GRAN GALÀ DEL CALCIO: TUTTI I PREMI - TOP 11

