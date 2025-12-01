Fiorentina, Kean (al Gran Galà del calcio): "Momento complicato, ma ne usciremo". VIDEOfiorentina
L'attaccante della Fiorentina, ospite del Gran Galà del Calcio, ha analizzato il momento della viola, ultima in classifica e senza vittorie dopo 13 giornate: "È un momento complicato, ma bisogna stare in piedi e dare il meglio anche nei momenti difficili. Mi fido dei miei compagni di squadra e sono sicuro che ne usciremo. Spero di dare il contributo sia alla Fiorentina che alla Nazionale"
GRAN GALÀ DEL CALCIO: TUTTI I PREMI - TOP 11
TAG:
Prossimi Video
Nicola: "Vardy grande campione, per noi valore aggiunto"
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3: gol e highlights
Serie A
Bonucci: "Chiesa e la Nazionale, vi spiego"
nazionale
Gran Galà del Calcio, McTominay miglior giocatore 2024-2025
Serie A
Ausilio: "Non sorpresi da Chivu, sul mercato invernale..."
inter
Bertola: "Nesta un idolo, Thuram l'avversario più tosto"
Serie A
Doué: "Oltre la Champions League c'è tanto altro da vincere"
Serie A