Da Svilar a Lautaro: la top 11 del Gran Galà Aic

Il suo mantra è stato chiaro, fin dal primo giorno: amma faticà. Lavoro lavoro e lavoro. Specialista negli scudetti al primo colpo dopo annate disastrose: lo aveva fatto alla Juve dopo due settimi posto di fila e al Chelsea dopo un decimo piazzamento nella stagione prima del suo arrivo. L'ha rifatto al Napoli, senza gli uomini chiave dello scudetto precedente come Kim, Osimhen e Kvara (che ha avuto solo per sei mesi), con tanti infortuni e poche soluzioni, stringendo i denti e arrivando fino al tricolore. Succede a Simone Inzaghi e batte tra i candidati Ranieri e Fabregas. A partire dal 2011 è la sua quinta affermazione come allenatore dell'anno, staccato Allegri.