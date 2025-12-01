Offerte Black Friday
Gran Gala del calcio, De Laurentiis: "Questo Napoli è più forte dello scorso anno"

Serie A

Il presidente del Napoli ha parlato dell'equilibrio in campionato e di un momento difficile superato dalla sua squadra: "Quando ci sono degli infortuni come quelli che abbiamo avuto noi è chiaro che ci sia un po' di sconforto nello spogliatoio. Ma io sono convinto che questo Napoli è più forte di quello dello scorso anno, abbiamo giocatori nuovi che faranno vedere grandi cose. Il campionato è molto equilibrato, non c'è grossa differenza di punti, quindi penso che faremo un grandissimo campionato ma siamo in 20 e tutte attrezzate e dobbiamo avere rispetto dei competitor". Meglio il primo o il secondo Scudetto? "L'emozione non ha momenti precisi"

GRAN GALÀ DEL CALCIO: TUTTI I PREMI - TOP 11

