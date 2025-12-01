Il presidente del Napoli ha parlato dell'equilibrio in campionato e di un momento difficile superato dalla sua squadra: "Quando ci sono degli infortuni come quelli che abbiamo avuto noi è chiaro che ci sia un po' di sconforto nello spogliatoio. Ma io sono convinto che questo Napoli è più forte di quello dello scorso anno, abbiamo giocatori nuovi che faranno vedere grandi cose. Il campionato è molto equilibrato, non c'è grossa differenza di punti, quindi penso che faremo un grandissimo campionato ma siamo in 20 e tutte attrezzate e dobbiamo avere rispetto dei competitor". Meglio il primo o il secondo Scudetto? "L'emozione non ha momenti precisi"
GRAN GALÀ DEL CALCIO: TUTTI I PREMI - TOP 11
Prossimi Video
Nicola: "Vardy grande campione, per noi valore aggiunto"
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3: gol e highlights
Serie A
Bonucci: "Chiesa e la Nazionale, vi spiego"
nazionale
Gran Galà del Calcio, McTominay miglior giocatore 2024-2025
Serie A
Ausilio: "Non sorpresi da Chivu, sul mercato invernale..."
inter
Bertola: "Nesta un idolo, Thuram l'avversario più tosto"
Serie A
Doué: "Oltre la Champions League c'è tanto altro da vincere"
Serie A