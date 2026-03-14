Udinese-Juventus, Boga: "Tre gol di fila mai fatti, Yildiz fa amare il calcio"juventus
E' soddisfatto Jeremie Boga per il gol vittoria con l'Udinese che si somma ai due segnati nelle precedenti due gare: "Tre gol in tre partite di fila? Non credo di averli mai fatti". Su Spalletti: "In allenamento mi chiede sempre di migliorare e io lavoro sodo, anche i compagni mi aiutano e mi hanno accolto benissimo". Sui problemi di continuità: "Sì, ne ho avuti all'Atalanta e al Nizza ma ho imparato molto". Facile giocare con Yildiz: "E' bellissimo giocare con lui, giocatori così mi fanno amare il calcio"
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