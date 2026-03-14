E' soddisfatto Jeremie Boga per il gol vittoria con l'Udinese che si somma ai due segnati nelle precedenti due gare: "Tre gol in tre partite di fila? Non credo di averli mai fatti". Su Spalletti: "In allenamento mi chiede sempre di migliorare e io lavoro sodo, anche i compagni mi aiutano e mi hanno accolto benissimo". Sui problemi di continuità: "Sì, ne ho avuti all'Atalanta e al Nizza ma ho imparato molto". Facile giocare con Yildiz: "E' bellissimo giocare con lui, giocatori così mi fanno amare il calcio"

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