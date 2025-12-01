Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti Live, news e video
Arrow-link
Arrow-link

Gran Gala del calcio, Svilar: "Che impatto Gasperini. Sempre grato a De Rossi"

Serie A

Il portiere della Roma analizza il suo 2025 e lo fa con grande orgoglio: "Venivo da qualche anno difficile e forse tutti si aspettavano meno da me". Su Gasperini: "Impatto molto positivo, e lo dicono anche i risultati, siamo lì, a un punto dagli altri, il campionato è lungo e dobbiamo continuare così perché questa è la strada. Un anno fa era difficile poter ipotizzare dove siamo adesso perché ci sono stati momenti bui ma ci siamo rialzati e io sono orgoglioso di fare parte della Roma". Su De Rossi: "Sarò sempre grato a Daniele"

GRAN GALÀ DEL CALCIO: TUTTI I PREMI - TOP 11

TAG:

Prossimi Video

Nicola: "Vardy grande campione, per noi valore aggiunto"

Serie A

Bologna-Cremonese 1-3: gol e highlights

Serie A

Bonucci: "Chiesa e la Nazionale, vi spiego"

nazionale

Gran Galà del Calcio, McTominay miglior giocatore 2024-2025

Serie A

Ausilio: "Non sorpresi da Chivu, sul mercato invernale..."

inter

Bertola: "Nesta un idolo, Thuram l'avversario più tosto"

Serie A