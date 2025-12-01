Il portiere della Roma analizza il suo 2025 e lo fa con grande orgoglio: "Venivo da qualche anno difficile e forse tutti si aspettavano meno da me". Su Gasperini: "Impatto molto positivo, e lo dicono anche i risultati, siamo lì, a un punto dagli altri, il campionato è lungo e dobbiamo continuare così perché questa è la strada. Un anno fa era difficile poter ipotizzare dove siamo adesso perché ci sono stati momenti bui ma ci siamo rialzati e io sono orgoglioso di fare parte della Roma". Su De Rossi: "Sarò sempre grato a Daniele"
